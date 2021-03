Falcon et le Soldat de l'Hiver : découvrez le pitch original qui n'a pas été retenu

Dans "Falcon et le Soldat de l'Hiver", le bouclier en vibranium de Captain America a été remis au gouvernement et se retrouve désormais détenu par l'U.S. Agent. Le créateur de la série évoque un pitch de départ qui aurait pu être différent.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : que faire du bouclier de Captain America ?

Avengers : Endgame aura reconfiguré un paquet de choses dans le Marvel Cinematic Universe. Y compris au sujet de personnages qui ont été importants. On pense à Iron Man et Black Widow, morts, ou à la vieillesse accélérée de Captain America lors de son voyage dans le temps. Le super-héros campé par Chris Evans était très apprécié du public. À la fin du film, il confiait son bouclier emblématique à Sam Wilson (Anthony Mackie). La série Falcon et le Soldat de l'Hiver se déroule quelques temps après les événements du film et veut justement raconter l'après-Captain America. Le scénario va mettre en avant les deux anciens amis du héros, alors qu'une menace pointe le bout de son nom.

On a vu dès le premier épisode que Sam avait rendu le bouclier au gouvernement lors d'une émouvante cérémonie. Un choix fort, alors qu'il aurait pu essayer de le garder pour lui. Bucky Barnes (Sebastian Stan) va d'ailleurs lui reprocher d'avoir agi de la sorte en voyant que le pays a confié l'objet symbolique à John Walker (Wyatt Russell). L'U.S. Agent est entré dans la danse, avec le costume du Captain et son bouclier. Tout le public a déjà compris que ce dernier était loin d'avoir la grandeur de Steve et qu'il ne pourrait jamais l'égaler. La série ne le positionne pas totalement comme un antagoniste, car il partage le même objectif de Sam et Bucky. Mais on ne peut pas dire qu'une entente soit possible.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le soldat de l'hiver ©Marvel Studios/Disney+

Un point de départ qui aurait pu être différent

Lors d'un passage chez Empire, le showrunner, Malcolm Spellman, a dévoilé qu'un autre point de départ a été envisagé en premier lieu. L'idée était de montrer le gouvernement en train de soutirer le bouclier à Sam. Ce qui voulait dire qu'il voulait le garder pour s'assurer que l'héritage de son ami soit respecté. Une approche scénaristique qui aurait immédiatement placé le gouvernement dans le camp des méchants. Elle aurait aussi pu sous-entendre que les Etats-Unis ne voulaient pas d'un Captain America noir - la question du racisme a été évoquée dans le second épisode.

Or, au final, Sam fait personnellement le choix de remettre le bouclier et ce n'est qu'après qu'il prend conscience de son erreur. Malcolm Spellman explique que le producteur exécutif Nate Moore est intervenu lors des discussions pour orienter la série dans la direction que l'on connaît. À voir dans les prochaines semaines quel sort sera réservé au bouclier.