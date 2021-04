Falcon et le Soldat de l'Hiver : découvrez le RAFT, la prison haute sécurité de l'univers Marvel

Connaissez vous le Raft ? Cette prison hautement sécurisée est la plus efficace de tout l'univers Marvel et détient les pires super-vilains de la création. Si on en parle, c'est parce qu'elle fait son grand retour dans « Falcon et le Soldat de l'Hiver ».

Falcon et le Soldat de l'Hiver : fin de saison 1

Ce vendredi 23 avril, Disney + a diffusé le tout dernier épisode de la saison 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. L'occasion d'apporter de nombreuses révélations sur ces nouvelles aventures de Sam Wilson (Anthony Mackie) et de Bucky Barnes (Sebastian Stan). Un dernier épisode qui évoque également le Raft. Un lieu très significatif pour les lecteurs de comics et les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU), mais qui demeure peut-être flou pour le grand public. Focus donc sur le Raft, la prison hautement sécurisée de l'univers Marvel.

C'est quoi le Raft ?

Chez DC Comics, il y a la prison d'Arkham. Dans l'univers Marvel, il y a le Raft. Créée en 2003 par Joe Quesada et David Mack, à l'occasion d'un comics consacré à Jessica Jones, cette prison haute sécurité vient en quelque sorte remplacer la Voûte, précédent lieu d'incarcération pour super-vilains. Appelé le Radeau en VF, cet endroit est révélé alors que Killgrave, le pire ennemi de Jessica Jones, y est retenu prisonnier. Le Raft est une sorte d'île au milieu de l'océan. Inspirée d'Alcatraz, cette prison retient les super-vilains les plus dangereux de tout l'univers Marvel (Dr Fatalis, Carnage, Sentry, etc...).

Le Raft ©Marvel Comics

Un champ d'amortisseur bioénergétique entoure l'installation. Les eaux entourant l'île sont remplies d'un type de méduses contenant des toxines nerveuses très puissantes. Un champ de force protège le lieu et une trentaine de canons à rayons défendent la zone. Enfin, les gardes sont équipés d'une armure très légère et d'armes qui ne peuvent être utilisées que par leur propriétaire. Les prisonniers détenus sur le Raft n'ont le droit qu'à une heure par jour en dehors de l'isolement. Les détenus les plus forts sont équipés d'inhibiteurs neuronaux pour supprimer leurs pouvoirs. Mais malgré tout ce système, le Raft est régulièrement témoin d'évasions et d'attaques en tout genre. La plus célèbre est celle d'Electro, qui est parvenu à créer un chaos total à l'intérieur du Raft, permettant l'évasion de nombreux super-vilains.

Le Raft dans le MCU

La référence la plus récente au Raft dans le MCU est survenue dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Le dernier épisode révèle que le Baron Zemo est détenu dans cette prison hautement sécurisée. La prison avait déjà été mentionnée dans de précédents épisodes de la série. Mais ce n'est pas la première fois que le Raft est cité dans le Marvel Cinematic Universe. Le Raft a en effet déjà été introduit dans Captain America : Civil War, puisqu'à la fin du film, c'est là-bas qu'est retenue prisonnière l'équipe de Cap. Ce dernier vient par ailleurs les délivrer des griffes du général Ross.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Le Raft apparaît également au cours de la saison 2 de Jessica Jones. Un lieu qui est dépeint comme une horreur pour tous les prisonniers qui finissent leur route là-bas. En somme, il s'agit de la prison emblématique de l'univers Marvel Comics, dirigée par le S.H.I.E.L.D, qui joue régulièrement un rôle au sein des intrigues papiers. Le Raft devrait logiquement réapparaître à l'avenir dans le MCU. Ce lieu devrait même prendre une place de plus en plus importante.