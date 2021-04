Falcon et le Soldat de l'Hiver : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le Baron Zemo

La série « Falcon et le Soldat de l'Hiver » vient de dévoiler son troisième épisode ce vendredi sur Disney +. Un nouveau chapitre couronné par le retour du Baron Zemo, toujours incarné par Daniel Brühl. Mais connaissez-vous vraiment ce grand méchant de l'univers Marvel ?

Falcon et le Soldat de l'Hiver : le Baron Zemo est de retour

Disney+ a dévoilé ce vendredi le troisième épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Quelques temps après les événements d'Avengers : Endgame, Sam Wilson et Bucky Barnes refont équipe pour de toutes nouvelles aventures. Les deux héros sont toujours respectivement incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Leur nouvelle mission les a conduits à faire appel au démoniaque Baron Zemo. Ce dernier, interprété par Daniel Brühl a fait sa première apparition dans Captain America : Civil War. C'est notamment lui qui est responsable de la mort de T'Chaka, l'ancien roi du Wakanda. Cet antagoniste culte fait donc ce retour dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais connaissez-vous vraiment cet ennemi emblématique de Captain America ?

Le Baron Zemo dans le MCU

Falcon et le Soldat de l'Hiver marque donc la deuxième apparition du Baron Zemo dans le MCU. Ce super-vilain culte de l'univers Marvel utilise son pouvoir politique pour manipuler les événements autour de lui. Zemo a une connaissance approfondie des projets de l'HYDRA dont il a été membre. La plupart de ses capacités proviennent en grande partie de sa carrière militaire au sein de l'HYDRA. Il a des talents dans les arts martiaux, est un tireur d'élite hors paire et un épéiste habile. Physiquement, il a la carrure d'un homme quarantenaire entraîné et en bonne santé. Zemo possède des connaissances techniques nécessaires pour construire des engins explosifs, et est capable de piloter de nombreux véhicules.

Baron Zemo (Daniel Brühl) - Captain America : Civil War ©Marvel Studios / Disney +

Mais la grande force du Baron Zemo au sein du MCU sont les informations qu'il a en sa possession. L'antagoniste incarné par Daniel Brühl a des ressources et des connaissances sans limites. Il est financièrement très riche, et sait à peu près tout de ce qu'il faut savoir sur l'univers Marvel. C'est une mine d'informations, et Bucky et Sam l'ont bien compris dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Enfin, toujours dans le MCU, le Baron Zemo avait la capacité de contrôler l'esprit de Bucky grâce à des mots déclencheurs qu'il connaissait. Mais depuis, Bucky Barnes est insensible à ce petit jeu mental.

Le Baron Zemo dans les comics

Dans les comics, le Baron Zemo a plusieurs identités. La première remonte à 1964. Heinrich Zemo a été créé par Stan Lee et Jack Kirby, et apparaît pour la première fois comme un nouvel ennemi des Avengers. Son fils, Helmut J. Zemo (celui du MCU) fait son entrée dans l'univers Marvel en 1973, sous les plumes de Tony Isabella et Sal Buscema.

Baron Zemo ©Marvel Comics

Dans les comics, Heinrich Zemo est responsable des morts apparentes de Captain America et Bucky Barnes. Scientifique allemand influent et intelligent, il travaillait pour Crâne Rouge et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était le scientifique N°1 d'Hitler. Vers la fin de la guerre, Captain America et Bucky Barnes sont capturés, et tués dans une explosion d'une fusée expérimentale créée et piégée par Zemo. Les deux justiciers trouvent la mort dans l'exercice de leur fonction, en tentant de désamorcer la dite bombe. Captain America sombre alors dans les abysses, congelé par les eaux glaciales de l'océan antarctique, avant d'être redécouvert des décennies plus tard. Quant à Bucky, il perd un bras, avant d'être récupéré par l'URSS pour en faire le Soldat de l'Hiver.

Des années plus tard, lors du retour de Captain America, le Baron Zemo a eu la bonne idée de défier le supersoldat, avant de trouver la mort dans une avalanche. C'est donc Helmut Zemo, son fils, qui a repris ses idées. Menteur invétéré et manipulateur de génie, il est totalement défiguré dans les comics, à cause d'un combat contre Captain America. C'est pour cette raison qu'il ne se sépare jamais de son masque rose, introduit dans le MCU pour la première fois dans l'épisode 3 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Encore présent aujourd'hui dans les comics, c'est un ennemi récurrent de Captain America, bien qu'un peu relégué au second plans ces dernières années.