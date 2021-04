Falcon et le Soldat de l'Hiver épisode 4 : John Walker passera-t-il du côté obscur ?

Quasiment disparu des radars la semaine dernière, le nouveau Captain America revient en force dans cet épisode 4. S'il a plutôt fait office de bouffon depuis le début, le virage qu'il vient de prendre peut inquiéter les deux héros de "Falcon et le Soldat de l'Hiver."

Falcon et le Soldat de l'Hiver : que retenir de l'épisode 4 ?

L'intrigue de Falcon et le Soldat de l'Hiver est à ce stade assez avancée pour que l'on saisisse les grandes lignes de cet ajout au Marvel Cinematic Universe. Toujours moins détonante que WandaVision, la série a amorcé une intrigue avec les Flag Smashers comme menace principale. Un groupe mené par Karli Morgenthau (Erin Kellyman), une jeune femme aux idées extrêmes qui veut se monter une armée de super-soldats avec le sérum volé à Power Broker. Un objectif que Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) aimeraient contrarier, assistés à la surprise générale par Zemo (Daniel Brühl).

L'un des autres sujets majeurs de la série est l'après-Captain America, maintenant que le bouclier a été remis par le gouvernement à l'U.S. Agent/John Walker (Wyatt Russell). Lui aussi partage le même but avec les deux héros mais ses méthodes sont différentes. Il est dans une position intermédiaire vis-à-vis d'eux. Ni un ami, ni un ennemi.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios/Disney+

En plus de tout ça, le peuple du Wakanda souhaite capturer Zemo. Ce dernier est responsable de la mort de l'ex-chef T'Chaka. Bucky se retrouve par la force des choses au milieu. Après les événements de Civil War, il a fait un passage au Wakanda pour amorcer sa nouvelle vie post-HYDRA. C'est donc assez logiquement que cette part de l'univers vient s'intercaler dans l'intrigue. L'intention est en accord avec la mythologie du MCU sauf qu'on a l'impression qu'elle vient surcharger le programme auquel il manquait un peu de consistance. Doit-on s'attendre à une apparition de Black Panther ? Ou que son peuple prenne de l'importance quand les choses vont se gâter ?

Zemo s'évapore et John Walker disjoncte

Durant cet épisode 4, Ayo compte repartir avec Zemo. L'ancien grand méchant reconverti en gentil profite d'une baston générale pour disparaître dans la nature. Où est-il passé ? Nous n'allons sûrement pas tarder à avoir de ses nouvelles. Son aide a été précieuse jusqu'ici et il se peut grandement qu'il soit déjà en train de travailler sur une nouvelle piste menant à Karli. À voir quel choix sera fait le concernant mais son changement de camp le rend éligible à de futures apparitions dans le MCU. Et si, à la manière de Loki, lui aussi gagnait en épaisseur ?

En attendant des nouvelles de Zemo, c'est John Walker qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Conscient que son corps touche à ses limites et qu'il ne sera jamais naturellement assez fort pour être digne du bouclier, il vient de trouver le moyen de combattre dans la catégorie supérieure. On le voit ramasser une dose du sérum de Power Broker et la tentation de la consommer a l'air très forte chez lui.

John Walker (Wyatt Russell) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios/Disney+

Un Captain America meurtrier

Encore plus quand il voit Battlestar mourir sous ses yeux à cause de Karli. La fin de l'épisode le montre en train de tuer brutalement l'un des Flag Smashers avec son bouclier. Un crime capté par les téléphones d'une foule abasourdie. Ces dernières minutes viennent sûrement de faire sombrer John du côté obscur. En l'état, tout indique qu'il va être animé par un désir de vengeance et que le sérum va finir dans son sang. Le puissant plan final vient sûrement de nous signifier que le bouclier ne va plus rester longtemps en sa possession. Le gouvernement risque de ne pas apprécier que leur Captain America ait des allures de meurtrier.

Hormis cette fin d'épisode marquante et la jolie introduction, le reste de l'épisode n'est clairement pas ce que l'on retiendra le plus de la série. L'action assure une part de spectacle mais on sent que le scénario garde ses gros éléments pour les derniers morceaux. Notre enthousiasme a été assez clair lors des semaines de diffusion de WandaVision. Cette fois, l'avis au moment du bilan risque d'être plus mesuré. Le temps est compté, il ne reste que deux épisodes pour faire passer un cap à Falcon et le Soldat de l'Hiver.