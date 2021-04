Falcon et le Soldat de l'Hiver épisode 5 : que signifie la scène post-générique ?

Il aura fallu attendre l'épisode 5 de "Falcon et le Soldat de l'Hiver" pour enfin avoir une scène post-générique. Un petit bonus qu'il est possible de louper et qui annonce une évolution importante pour John Walker. Ce qui va suivre contient évidemment des spoilers.

Une scène post-générique à ne pas louper

Falcon et le Soldat de l'Hiver continue de tracer sa route sur Disney+. À l'inverse de WandaVision, la série n'empile pas des teasings qui provoquent le buzz. L'histoire suit un déroulé plutôt classique et on n'a même jamais eu la moindre scène post-générique après quatre épisodes. Le cinquième et avant-dernier vient de rompre cette petite mauvaise habitude.

Après la scène finale où Sam ouvre une mallette au contenu mystérieux, on retrouve John Walker (Wyatt Russell). Son meurtre en pleine rue dans l'épisode précédent n'a pas été du goût du gouvernement, qui a décidé de lui retirer le bouclier en vibranium et de le démettre de ses fonctions. Une chute qui s'accompagne de l'expression flagrante d'un déséquilibre mental. Maintenant qu'il s'est injecté une dose du sérum de Power Broker, il se sait plus puissant qu'un humain lambda. La pression qui a été mise sur ses épaules pour devenir le nouveau Captain America a tout fait disjoncter dans son esprit. Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), qui fait son irruption dans le MCU, aimerait bien récupérer ce soldat pour une cause que l'on ignore.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Le Super Patriot introduit dans Falcon et le Soldat de l'Hiver ?

Toute la première partie de l'épisode est consacrée à John puis il disparaît de la circulation, jusqu'à son retour dans la scène post-générique. On le découvre dans un atelier en train de former un tout nouveau bouclier très semblable visuellement à celui de Captain America. Alors que Sam est en possession du vrai et risque devenir le premier Captain afro-américain, John se confectionne une nouvelle identité.

Son évolution dans la série suit quelque part sa caractérisation dans les comics, en remodelant les éléments pour les mettre dans un autre ordre. Dans les aventures sur papier, John est un soldat qui se fait injecter le sérum par Power Broker et qui devient un super-héros : Super Patriot. En rivalité avec Captain America, il parvient à prendre sa place de manière officielle après la retraite de ce dernier. Mais cette nouvelle carrière se termine mal et Steve finit par reprendre le costume.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Il semblerait que Falcon et le Soldat de l'Hiver revisite ce cheminement avec quelques différences. En effet, le sérum a été injecté par John en personne et on a vu qu'il avait cette ambition dévorante d'être reconnu comme Captain America. Cet échec semble être le déclic pour qu'il prenne une autre identité et quelque chose nous dit qu'on va désormais le suivre en Super Patriot.

Sa position risque d'être assez ambiguë puisqu'il s'oppose aux deux héros mais est porté par une envie de représenter la justice. Le dernier épisode de la série pourrait ainsi présenter un affrontement entre John et le nouveau Captain America, Sam Wilson. Maintenant que ses ailes de Falcon ont été brisées et qu'il s'entraîne avec le bouclier, nous devrions assister à la dernière étape de sa mue.