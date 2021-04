Falcon et le Soldat de l'Hiver épisode 6 : Décryptage de la scène post-générique

Ça y est, la première saison de « Falcon et le Soldat de l'Hiver » vient de se conclure. Comme d'habitude, les produits du Marvel Cinematic Universe (MCU) réservent une scène post-générique. Le show de Malcolm Spellman ne déroge pas à la règle. Focus sur ce qu'implique cette séquence post-générique.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : clap de fin

Après six épisodes, diffusés chaque vendredi sur Disney +, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver vient de dévoiler son ultime chapitre. Dirigé par Malcolm Spellman le show a raconté les nouvelles aventures du Faucon, toujours incarné par Anthony Mackie, et de Bucky Barnes, toujours campé par Sebastian Stan. Quelque temps après les événements d'Avengers : Endgame, les deux héros essayent de se reconstruire. Faucon doit vivre avec l'héritage de Captain America, tandis que Bucky doit faire la paix avec son passé de Soldat de l'Hiver. En six épisodes, Marvel Studios a confronté le duo à des personnages bien connus des aficionados du MCU, comme le baron Zemo et l'Agent Carter. Et cette dernière cachait bien son jeu...

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Comme d'habitude, ce nouveau produit du MCU réserve une scène post-générique. C'est un peu la tradition de Marvel Studios, et les fans le savent bien. Cette fois, la séquence en question concerne l'Agent Carter. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, on vous conseille d'arrêter de suite la lecture de cette article. Les lignes qui vont suivre sont composées de spoilers concernant l'épisode 6 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Vous êtes toujours là ? Okay, c'est parti alors !

Qui est Power Broker ?

Les spectateurs ont eu une surprise de taille dans le dernier volet de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Le personnage de Sharon Carter, toujours interprété par Emily VanCamp (qu'elle détient depuis Captain America : Le Soldat de l'Hiver), a joué un rôle central dans la série de Malcolm Spellman. La protagoniste est de retour dans ce dernier épisode, où elle révèle être Power Broker. Dans les comics, Power Broker est un super-vilain créé en 1978 par Jack Kirby. Dénommé Curtiss Jackson, c'est lui qui est à l'origine des pouvoirs de Battlestar et de l'Agent U.S.

Power Broker ©Marvel Comics

Ainsi, le MCU décide d'emprunter une autre route, et de donner une nouvelle identité à Power Broker. Dans le show, cette personnalité est donc une autre facette de l'agent Carter. Cette dernière a joué un rôle de manipulation impressionnant et est donc visiblement passée du côté obscur. Elle se fait appeler Power Broker, et ses intentions ne sont vraisemblablement pas louables.

Focus sur la scène post-générique

Tandis que dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver, elle ne semble pas être une traître à la solde de l'HYDRA lorsque le S.H.I.E.L.D. est corrompu, elle a manifestement bien caché son jeu. Difficile de savoir si Sharon Carter est Power Broker depuis ce temps-là, où si elle est récemment devenue un super-vilain. Après les événements de Captain America : Civil War, Sharon Carter est obligée de vivre comme une hors-la-loi. Elle se cache à Madripoor en attendant d'être graciée par les autorités américaines. De là-bas, elle va se monter un nouvel empire en tant que Power Broker.

Sharon Carter (Emily VanCampe) - Captain America : Le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Sa nouvelle identité est révélée vers la fin de l'épisode. De quoi donner une saveur toute particulière à la scène post-générique. Dans cette dernière, Sharon Carter est enfin graciée par le gouvernement américain. Une aubaine pour elle, qui peut désormais infiltrer le camp des gentils sans que personne ne se doute de sa véritable identité. Dans cette même scène post-générique, elle passe un coup de téléphone à un interlocuteur non identifié, se vantant de sa récente performance. Un moyen pour elle d'avoir accès à de nombreuses informations, et des prototypes militaires en tout genre. Une révélation qui n'annonce rien de bon pour la suite du MCU. C'est en tout cas la première fois que Marvel Studios fait passer un personnage, fondamentalement catégorisé comme gentil, du côté des méchants. Et c'est une bonne décision de la firme. Hâte de voir la suite !