Falcon et le Soldat de l'Hiver : focus sur Madripoor, cette ville fictive de l'univers Marvel

La série « Falcon et le Soldat de l'Hiver » vient de dévoiler son troisième épisode ce vendredi sur Disney +. L'occasion pour Sam Wilson et Bucky Barnes de se rendre dans une ville fictive bien connue des lecteurs de comics : Madripoor.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : Bucky et Sam se baladent dans Madripoor

Dirigée par Malcolm Spellman, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver a déjà dévoilé ses trois premiers épisodes sur Disney +. Le show raconte les nouvelles aventures de Sam Wilson, aka le Faucon, toujours campé par Anthony Mackie, et de Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, toujours incarné par Sebastian Stan. Quelques mois après les événements d'Avengers : Endgame, les deux justiciers enquêtent sur une nouvelle affaire : de nouveaux supersoldats ont émergé mystérieusement. En parallèle, le gouvernement a employé un nouveau Captain America pour succéder à Steve Rogers.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Et ce troisième chapitre a emmené les deux personnages dans un lieu inédit au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU) : Madripoor. Célèbre auprès des lecteurs de comics, cette ville fictive fait sa première entrée dans l'univers cinématographique Marvel.

Quelle est cette mystérieuse ville ?

Madripoor est un lieu culte chez Marvel Comics. Cette petite ville fictive se situe en Asie du sud-est, entre Singapour et Sumatra. Elle est située sur une île qui a une superficie de 80 000 km² et accueille une population d'un million d'habitants. Elle a été créée en 1985 par Chris Claremont et Steve Leiolaha et partage une étroite histoire avec le mutant Wolverine. Madripoor était autrefois un havre pour les pirates. Elle est aujourd'hui la cité des hors-la-loi, régit pas l'absence de règles et par la loi du plus fort. La plupart des criminels viennent se réfugier sur Madripoor qui ne fait aucune politique d'extradition.

De nombreux parrains ont dirigé cette île, les uns après les autres. Un statut très convoité et extrêmement dangereux. Pendant un temps, c'était l'HYDRA, emmenée par Madame Hydra, qui la contrôlait. Puis, quelques chefs se sont succédés comme Tyger Tiger et Seraph, avant que Madripoor ne tombe entre les mains de la Vipère. Plus tard encore, c'est Daken, le fils de Wolverine qui a repris les rennes de cette ville sans foi ni loi. Wolverine connaît lui-même très bien Madripoor.

Visiteur régulier de cette île, il y a souvent affronté ses pires ennemis comme la Vipère et Magneto. Logan a également séjourné un temps là-bas, se faisant passer pour le Borgne, le temps de trouver l'amour. Une île tellement importante pour le mutant griffu qu'elle a été présentée dans le film Wolverine : Le Combat de l'Immortel. Un long-métrage de James Mangold dans lequel apparaît également le personnage de la Vipère, incarnée par Svetlana Khodchenkova.

Le Borgne ©Marvel Comics

Quant au traitement de Madripoor dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, celui-ci semble plutôt fidèle aux comics. La cité est bien représentée, entre l'ambiance crasseuse et dangereuse de la ville basse qui crée un décalage avec la haute ville, riche et moderne. Deux salles, deux ambiances, que Malcolm Spellman a pensé à recréer. On regrette simplement que la série ne s'y attarde pas davantage tant cette ville procure crainte et fascination. C'est en tout cas une nouvelle référence que le MCU fait à l'univers X-Men. Après la présence d'Evan Peters dans WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver vient à son tour empiéter sur les plates-bandes des mutants. En espérant maintenant que Sam et Bucky remettront les pieds à Madripoor pour davantage de développement.