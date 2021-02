Falcon et le Soldat de l'Hiver : la tension monte dans les nouvelles images de la série

"WandaVision" touchera bientôt à sa fin et une autre série du Marvel Cinematic Universe prendra bientôt la relève tous les vendredis : "Falcon et le Soldat de l'hiver". Découvrez un lot de nouvelles images en attendant la diffusion dès le 19 mars prochain sur Disney+.

Qui succèdera à Captain America ?

On attend toujours que le MCU signe son retour dans les salles obscures. La situation actuelle ne le permettant pas, il faut se rabattre sur le petit écran. WandaVision a été lancée en janvier dernier et le studio compte nous alimenter de manière intensive en productions Marvel sur Disney+. Quand la série en cours sera achevée, nous enchaînerons directement avec Falcon et le Soldat de l'Hiver à partir du 19 mars. Puis ensuite, ça sera Loki, en mai, qui aura le responsabilité de nous occuper toutes les semaines.

Mais avant de suivre le demi-frère de Thor, c'est l'après-Captain America qui sera au centre de l'attention. Avengers : Endgame a fait vieillir Steve Rogers, l'empêchant de continuer à manier le bouclier. Les USA veulent remplacer le héros par l'U.S. Agent (Wyatt Russell), alors que Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) pensent qu'ils sont les mieux placés pour prendre la relève. Les deux hommes ne sont spécialement enchantés à l'idée de collaborer ensemble mais ils ne seront pas de trop pour tenter de stopper le Baron Zemo (Daniel Brühl), de retour aux affaires après sa précédente apparition dans Captain America : Civil War.

Falcon et le Soldat de l'hiver s'illustrent dans des nouvelles images

Voilà ce qui nous attend dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une série qui promet de l'action avec un duo qui est comme chien et chat. La promotion continue avec des nouvelles images. principalement centrées sur les héros.





Certaines sont déjà plus ou moins connues et, dans l'ensemble, elle ne permettent pas d'en apprendre plus sur l'intrigue. On apprécie cependant beaucoup celle de Sam Wilson avec le bouclier dans son main. Ce plan a l'air d'être tiré d'un instant très solennel où le héros comprend qu'il est destiné à perpétuer l'héritage de Captain America.

On peut aussi parler de cette nouvelle image (ci-dessous) où les deux stars s'affichent avec Sharon Carter (Emily VanCamp). Ce personnage secondaire revient dans le MCU et on la soupçonne de vouloir stopper les deux héros. Ils ont refusé respectivement de se conformer aux accords de Sokovie, ce qui en fait légalement des fugitifs. Nous pouvons penser que Sharon sera envoyée sur le terrain pour les arrêter mais qu'elle finira pas se ranger dans leur camp pour une cause commune plus importante. C'est, du moins, ce que l'image laisse transparaître.