Falcon et le Soldat de l'Hiver : que contient la valise du Wakanda ?

Le dernier épisode de « Falcon et le Soldat de l’Hiver » réserve une petite surprise. Dans le final de ce cinquième chapitre, Bucky offre à Sam une mallette du Wakanda. Pour le moment, les spectateurs ne savent pas encore ce qu’elle contient.

Falcon et le Soldat de l’Hiver : on entre dans la dernière ligne droite

Vendredi prochain sonnera le grand final de Falcon et le Soldat de l’Hiver. La série de Malcolm Spellman entre dans sa dernière ligne droite pour livrer aux fans la grande conclusion de cette nouvelle série du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le dernier chapitre promet d’être explosif et devrait logiquement mettre en scène l’évolution de Sam Wilson (Anthony Mackie) en Captain America. De même, John Walker (Wyatt Russell) est censé devenir l’agent US.

Falcon et le Soldat de l’Hiver ©Marvel Studios / Disney +

A la fin de l’épisode 5, Bucky Barnes (Sebastian Stan) donne une mystérieuse mallette à Sam Wilson, venue du Wakanda. Ce dernier l’ouvre pour regarder à l’intérieur, mais les spectateurs ne savent pas, en tout cas pour le moment, ce qu’elle contient. En plus d’offrir un sympathique clin d’œil à Pulp Fiction, les wakandais ont certainement fait un cadeau de taille au Faucon. Voici quelques hypothèses sur ce que contient cette mallette.

Que contient la mallette ?

Logiquement, cette mallette devrait inclure un objet en Vibranium. Dans le MCU, et plus largement dans l’univers Marvel, le Wakanda est LA nation du Vibranium, un métal pratiquement indestructible qui recouvre notamment le bouclier de Captain America et le costume de Black Panther. Donc, sans conteste, le cadeau pour Sam devrait être composé de ce solide métal. Reste maintenant à savoir quel sera l’objet en question.

L’option la plus probable concerne de nouvelles ailes. Dans ce dernier épisode en date, Faucon perd ses ailes, détruites au combat. Il se débarrasse d’ailleurs de la carcasse de son ancien costume pour s’entraîner avec le bouclier de Cap. Ainsi, il est fort probable que les wakandais lui offrent de nouvelles ailettes, recouvertes de Vibranium, avec un design inédit.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l’Hiver ©Marvel Studios / Disney +

L’autre hypothèse assez plausible serait un nouveau costume de Captain America. Toute la série Falcon et le Soldat de l’Hiver repose sur l’héritage de Steve Rogers, qui est censé revenir à Sam Wilson. Mais ce dernier a des difficultés à accepter ce nouveau titre de Captain America. Malgré le soutien de Bucky, il doute de sa légitimité et de ses capacités. Peut-être que la mallette contient un tout nouveau costume du regretté super-soldat pour lui donner du courage et de la détermination.

Peut-être que Malcolm Spellman va aller plus loin en reprenant le costume des comics. Sur le papier, Sam Wilson fait un mélange de ses deux incarnations. Il continue de porter les ailes du Faucon, mais utilise le bouclier de Cap, le tout en simultané. Côté couleurs, le héros mélange les deux costumes, avec des variantes rouges, blanches et bleues, en hommage à ses deux identités. Il y a de grandes chances pour que le Marvel Cinematic Universe suive cette route. Réponse vendredi prochain !