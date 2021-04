Falcon et le Soldat de l'Hiver : que fait ce personnage de Black Panther dans la série ?

L'épisode 3 de « Falcon et le Soldat de l'Hiver » est disponible sur Disney +. Et comme d'habitude, ce nouveau chapitre de la série Marvel se conclut sur un twist de taille. Cette fois, c'est un personnage de l'univers « Black Panther » qui rejoint la danse. Attention ! Cet article contient des spoilers sur l'épisode 3 de la série Marvel.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la série suit son cours

Dirigée par Malcolm Spellman, la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe (MCU) avance tranquillement. Cette semaine, Disney + a dévoilé l'épisode 3 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Pour rappel, cette nouvelle série se concentre sur Falcon, toujours incarné par Anthony Mackie et sur Bucky, toujours interprété par Sebastian Stan. L'occasion pour les deux comédiens d'entrer une septième fois chacun dans la peau de leur personnage.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Comme d'habitude, ce dernier épisode s'est conclu sur un twist de taille, avec l'arrivée d'un nouveau personnage dans le show. Cette nouvelle héroïne débarque tout droit de l'univers de Black Panther, et a l'air de vouloir en découdre.

L'univers de Black Panther débarque dans Falcon et le Soldat de l'Hiver

Le chapitre 3 de Falcon et le Soldat de l'Hiver se termine donc sur l'arrivée d'Ayo. Une protagoniste bien connue des lecteurs de comics, introduite dans Black Panther. Incarnée par Florence Kasumba, Ayo est une des membres des Dora Milaje, la garde armée du Wakanda. Amie proche de Okoye, c'est une femme soldat extrêmement bien formée, et très dangereuse, capable de rivaliser sans souci face au Faucon et au Soldat de l'Hiver.

Ayo (Florence Kasumba) - Falcon et le Soldat de l'Hiver © Marvel Studios / Disney+

Sa présence dans Falcon et le Soldat de l'Hiver est une surprise de taille. Mais, avec le recul, ça n'a rien de très surprenant. Dans les tout derniers instants de cet épisode 3, Bucky part à la rencontre d'Ayo. L'ancien bras droit de Captain America a senti sa présence, et est donc allé parlementer avec la guerrière. Parce que cette dernière a l'air apparemment très remontée, surtout contre le Baron Zemo. Le super-vilain est responsable de la mort de T'Chaka, l'ancien roi du Wakanda, et accessoirement le père de T'Challa. Rappelez-vous, dans Captain America : Civil War, le Baron Zemo place une bombe dans une conférence de l'ONU, entraînant la mort du dirigeant du Wakanda.

Ayo a l'air remonté

Un affront de taille, qui n'a pas encore été réparé. Même si Black Panther arrête Zemo à la fin de Civil War, ce dernier est de nouveau libre, et ce grâce à Bucky. Ayo ne supporte visiblement pas sa présence, et va donc certainement s'opposer au Soldat de l'Hiver pour ramener Zemo derrière les barreaux. Finalement, les spectateurs les plus avertis auraient pu prévoir cette apparition. Dans l'épisode 2, le surnom de Bucky, Le Loup Blanc, a refait surface. Un pseudonyme qu'il lui a été donné par les Wakandais dans Avengers : Infinity War.

Black Panther ©Marvel Studios

Cette apparition pose une autre question. Un peu plus sombre. Si Ayo est présente dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, peut-être y a-t-il également un rapport avec T'Challa. Maintenant que Chadwick Boseman est décédé, personne ne sait encore ce que Marvel Studios réserve à son personnage. Quelle explication, quel chemin, vont emprunter les scénaristes pour expliquer l'absence de Black Panther dans le MCU ? Peut-être qu'ainsi, Falcon et le Soldat de l'Hiver va apporter quelques premiers éléments de réponse...