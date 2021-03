Falcon et le Soldat de l'Hiver : que se cache-t-il sur la lune ?

Le premier épisode de « Falcon et le Soldat de l'Hiver » est disponible sur Disney+. Comme à chaque fois avec les séries Marvel, ce premier opus regorge d'easter eggs en tout genre. Mais il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : Marvel de retour en force

Dirigée par Malcolm Spellman, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver vient de dévoiler son premier épisode sur la plateforme Disney+. Le show raconte les nouvelles aventures de Sam Wilson, alias le Faucon (incarné par Anthony Mackie), et Bucky, alias Le Soldat de l'Hiver (campé par Sebastian Stan), quelques mois après les événements d'Avengers : Endgame. Composée de six épisodes, cette série permet un retour impactant dans l'univers du Marvel Cinematic Universe après l'approche inédite de WandaVision. Comme d'habitude, la série est bourrée de références en tout genre. Mais un de ses easter eggs en particulier a retenu notre attention.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Au début de ce premier épisode, Faucon discute avec un de ses amis militaires. Ce dernier, en grand fan de Captain America, demande au héros ailé, où se dissimule le supersoldat. Pour rigoler, Faucon lui répond que Steve Rogers se cache sur la lune, et qu'il observe les terriens depuis le satellite naturel. Si cette réplique est certainement une blague, il n'en fallait pas plus pour qu'internet lance les théories les plus folles.

Mais que se cache-t-il sur la Lune ?

Il y a, en tout cas, de grandes chances pour que Steve Rogers soit encore vivant. Mais alors où se cache ce héros américain ? Sur la Lune ? Dans les comics, plusieurs individus habitent sur notre Lune. Les plus célèbres d'entre eux sont les Inhumains. Ce groupe d'êtres aux pouvoirs puissants, emmené par Flèche Noire, a eu sa propre série en 2017. Mais le show a été annulé après une seule saison. Cependant, le compte Twitter de la série s'est réactivé il y a quelques semaines pour accompagner la promotion de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Est-ce que ceci appelle au retour des Inhumains dans le MCU ? Et plus particulièrement dans la série de Malcolm Spellman ? L'avenir nous le dire. Ainsi, peut-être que Steve Rogers a rejoint les Inhumains et prend une retraite bien méritée auprès de Flèche Noire.

Marvel's Inhumans ©ABC

Mais cet easter egg de Faucon fait peut-être référence à un autre personnage : Le Gardien. Cet être divin est déjà apparu le temps d'un court caméo en compagnie de Stan Lee dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2. Cet extraterrestre omniscient possède sa base sur la Lune et est chargé d'observer l'humanité. Il fait partie d'une espèce dont le but est de tout enregistrer, de tout conserver. En gros, ils sont la mémoire cosmique.

Uatu est le gardien de notre univers Marvel. Et s'il n'a pas le droit d'intervenir, il surveille tout depuis la Lune. Cette référence au satellite est donc certainement un clin d’œil au puissant Uatu, qui sera par ailleurs prochainement dans la série Marvel's What If ?. Quant à Captain America, difficile de savoir s'il squatte réellement sur la Lune, ou s'il s'agissait simplement d'un trait d'humour de Faucon.