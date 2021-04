Falcon et le Soldat de l'Hiver : qui est la Comtesse Valentina de Fontaine ?

La série « Falcon et le Soldat de l’Hiver » continue son petit bonhomme de chemin. Le cinquième épisode de la série réserve néanmoins quelques surprises de taille, avec notamment l’arrivée d’une nouvelle protagoniste : Valentina de Fontaine. Mais ce personnage a beaucoup plus d’importance que vous ne le pensez.

Falcon et le Soldat de l’Hiver : un épisode 5 explosif

L'avant-dernier opus de la première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver prouve que le show avait encore de sacrées surprises en réserve. Un nouvel épisode qui révèle que John Walker n’en a pas encore fini avec nos deux héros. Mais ce cinquième chapitre permet également l’introduction d’un nouveau personnage : la Comtesse Valentina de Fontaine. Cette dernière a une identité secrète bien connue des lecteurs de comics. Elle se présente juste après le procès de John Walker. Et vient le recruter en lui affirmant que son potentiel doit être utilisé, et qu’il n’a pas besoin du bouclier de Captain America. Un enrôlement qui n’annonce rien de bon pour la suite du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Qui est la Comtesse Valentina de Fontaine ?

La Comtesse Valentina de Fontaine est créée en 1967 par Jim Steranko et Lisa Rinna. Après une enfance difficile quelque part entre la Russie et l’Italie, Valentina se fait repérer par le SHIELD et est recrutée par Dum Dum Dugan. Elle fait ses preuves rapidement et devient l’un des meilleurs agents de l’organisation, ce qui attire l’œil de Nick Fury. Ce dernier la prend dans son équipe personnelle et les deux protagonistes entament une relation sentimentale. Par la suite, sa proximité avec Captain America a entraîné un triangle amoureux qui n’a pas arrangé les relations déjà houleuses entre Nick Fury et Steve Rogers.

Comtesse Valentina de Fontaine ©Marvel Comics

Lors de l’événement Secret Invasion, la Comtesse Valentina est remplacée par les Skrulls. Cette espèce extraterrestre infiltre tous les secteurs diplomatiques et administratifs des Etats-Unis. Ils prennent donc la place de Valentina pour approcher Nick Fury et le SHIELD. Mais le directeur n’est pas dupe, et se débarrasse du Skrull sous couverture. À la fin de la Secret Invasion, le SHIELD est dissout, remplacé par une nouvelle organisation : HAMMER (les services secrets de Normam Osborn). À cette époque, la Comtesse Valentina, de retour sur Terre, décide d’infiltrer l’HYDRA en devenant la nouvelle Madame Hydra.

Mais finalement la Comtesse Valentina est encore au centre d’un nouveau retournement de situation. Il s’est avéré qu’elle était un agent triple à la solde des Russes. Un peu à la manière du Soldat de l’Hiver, elle était un agent dormant infiltré au SHIELD pour récolter des informations sur Nick Fury et son organisation.

La place de la Comtesse au sein du MCU ?

Reste maintenant à savoir quel rôle va jouer le personnage dans le MCU. Va-t-elle être la nouvelle Madame Hydra ? Est-ce qu’elle va être un agent Russe ? Va-t-elle se révéler être un Skrull ? Ou est-elle tout simplement du côté des gentils ? Les quatre hypothèses ont presque autant de chance de se réaliser. Ce personnage connu des lecteurs de comics est incontestablement voué à revenir dans le MCU. Apparemment, elle cherche à récupérer John Walker. Et au vu de son état émotionnel actuel, elle est vraisemblablement du mauvais côté de la ligne.

Il y a donc de grandes chances pour que la Comtesse Valentina travaille pour l’HYDRA dans le MCU. Cela fait d’ailleurs un moment que cette société secrète n’avait pas montré le bout de son nez. Peut-être même que le Marvel Cinematic Universe ne va pas tout à fait suivre l’histoire des comics et ainsi donner à Valentina la véritable identité de Madame Hydra.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

L’autre hypothèse la plus crédible, c’est que la Comtesse Valentina soit un Skrull, et que la Secret Invasion ait déjà commencée. Peut-être qu’il s’agit déjà d’un extraterrestre métamorphe qui cherche à récupérer John Walker pour l’échanger par l’un des leurs. Quoi qu’il en soit, quelle que soit sa véritable identité, la Comtesse Valentina reviendra très certainement dans le MCU.