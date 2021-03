Falcon et le Soldat de l'Hiver : qui est l'U.S. Agent, le nouveau Captain America ?

La série "Falcon et le Soldat de l'Hiver" met au premier plan deux héros secondaires du MCU. En racontant l'après-Captain America, elle introduit l'U.S. Agent. Une figure tirée des comics qui peut vous être étrangère. C'est pourquoi on fait les présentations afin de mieux aborder la suite des événements.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : l'U.S. Agent entre en piste

À la fin d'Avengers : Endgame, Steve Rogers (Chris Evans) devenu vieux a confié son emblématique bouclier à Sam Wilson (Anthony Mackie). Ce geste avait tout d'un passage de relai pour propulser un personnage secondaire en tête d'affiche. C'est là qu'intervient la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, second titre original du MCU à sortir sur Disney+. Sam devra faire équipe avec Bucky Barnes (Sebastian Stan), autre connaissance du Captain, pour combattre une organisation formée autour du Baron Zemo (Daniel Brühl). Outre le développement des personnages et l'intrigue qui servira de fil rouge, l'univers étendu se dote d'une nouvelle incarnation de Captain America : l'U.S. Agent.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney+/Marvel

Il fait son apparition dans les dernières secondes du pilote de Falcon et le Soldat de l'Hiver, avec Wyatt Russell sous le costume. Sam assiste médusé à une présentation orchestrée par le gouvernement afin de dévoiler aux Américains qui est le nouveau héros porteur du bouclier. C'est lui qui obtient le privilège de tenir entre ses mains cet objet singulier en vibranium. On sait dès son apparition qu'il n'a pas la prestance de son illustre prédécesseur. Il fait même davantage sourire, comme s'il parodiait Steve (les réseaux sociaux n'ont pas tardé à se moquer de lui). Avant de le voir plus amplement en action, retour sur cet U.S. Agent dans les comics.

Présentation avec le remplaçant de Captain America

Il est courant de voir dans les comics Marvel plusieurs incarnations pour une seule figure héroïque. Les scénaristes ont souvent cherché à regénérer l'univers et il existe différents runs pour tous les personnages principaux. L'authentique Captain America est bien le Steve Rogers que l'on connaît. Durant les années 80, ce dernier commençait à se faire vieux. C'est là qu'est apparu John Walker, l'homme qui deviendra l'U.S. Agent par la suite et que l'on voit dans la série.

Avant d'en arriver là, il y a une réelle opposition qui a été instaurée entre lui et Captain America. Ils ont pour point commun d'avoir été dopés pour devenir des êtres surhumains. Pas de la même manière cependant, John a eu cette opportunité en se rapprochant du méchant Power Broker. Pas de grande originalité dans ses capacités, elles sont similaires à celles de Steve. Il va alors les exploiter en devenant le Super Patriot. Un dérivé du vrai Captain American qui passe plus de temps à fanfaronner qu'à faire des actes concrets.

U.S. Agent ©Marvel

Lui vient alors l'envie de provoquer son homologue et de potentiellement prendre sa place. Il va prouver sa force en défiant le Captain et en passant à un rien de le vaincre. Ce dernier va abandonner le costume quelques temps après, refusant d'être un employé du gouvernement. John a une occasion en or de s'imposer sur le devant de la scène. Il devient officiellement le nouveau Captain America. Son rapprochement avec Taskmaster (le méchant de Black Widow) lui permet de s'aguerrir pour se rapprocher du style de son prédécesseur. Sa carrière ne va cependant pas être très admirable et des problèmes vont forcer Steve à reprendre du service.

On pourrait le croire au placard, cette fois. Il n'en est rien. Le gouvernement veut encore se servir de lui et le somme de changer d'identité. Prétendu mort pour brouiller les pistes, il devient l'U.S. Agent. Un personnage qui va collaborer avec les Vengeurs de la Côte Ouest. On ne sait pas encore si le MCU va aller dans cette direction ni si des éléments de son passé dans les comics seront introduits dans la série. Le principe d'opposition avec Steve semble être repris et détourné ici avec Sam. Compliqué d'imaginer Falcon lui laisser le bouclier. À l'image de WandaVision qui a remixé à sa sauce House of M, on attend de voir comment cette nouvelle création télé va détourner des motifs connus dans les comics.

Falcon et le Soldat de l'Hiver est disponible sur Disney+