Falcon et le Soldat de l'Hiver : qui sont Isaiah Bradley et Patriot ?

Le nouvel épisode de « Falcon et le Soldat de l'Hiver » réserve deux surprises de taille. Le show vient en effet d'introduire deux personnages emblématiques des comics : Isaiah Bradley et Patriot. Focus sur ces deux héros centraux dans l'univers de Captain America.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la série suit son cours

Disney+ a dévoilé le deuxième épisode de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Dirigée par Malcolm Spellman, la série permet les retours d'Anthony Mackie et de Sebastian Stan dans les rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Ces deux héros, bras droits de Captain America, sont présents dans le MCU depuis de nombreuses années. Sebastian Stan est apparu pour la première fois dans Captain America – First Avengers, tandis qu'Anthony Mackie a endossé le costume de Falcon dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Ces deux personnages, primordiaux dans l'univers de Captain America, reviennent tous les deux pour la septième fois dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une série Marvel Studios qui raconte leur aventure quelques semaines après les événements d'Avengers : Endgame.

L'introduction d'un ancien Captain America

Ce deuxième épisode est l'occasion pour les fans de croiser des figures célèbres de l'univers des comics. Lors d'une courte scène dans l'épisode 2 de Falcon et le Soldat de l'Hiver, Sam Wilson et Bucky Barnes décident de rendre visite à un mystérieux individu : Isaiah Bradley.

Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il est très connu auprès des lecteurs de comics. Créé en 2003 par Robert Morales et Kyle Baker, Isaiah Bradley est un ancien supersoldat de la Seconde Guerre mondiale. Vers la fin du conflit, des scientifiques se lancent dans la création du projet Rebirth. Le docteur Josef Reinstein, chef du projet, a testé ses expérimentations sur plus de 300 soldats afro-américains. Cinq seulement, survécurent à la formule. Et l'un d'eux est Isaiah Bradley.

Isaiah Bradley ©Marvel Comics

Ce dernier, pendant la guerre, utilisa une réplique du bouclier de Captain America, ce qui lui donna une solide réputation de « Captain America noir ». Isaiah Bradley devint par la suite une légende pour tous les Afro-américains. Aujourd'hui, Isaiah Bradley n'est plus qu'un vieil homme malade, mais sa légende résonne encore pour ceux qui le connaissent. Désormais âgé de 90 ans, il demeure en bonne forme physique grâce au sérum du supersoldat, mais est atteint d'Alzaheimer.

Peu de gens connaissent son existence. Comme c'est spécifié dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, même Steve Rogers n'avait pas connaissance de ce super-héros. Apparemment, Bucky est le dernier à se souvenir de l'existence de ce précédent Captain America. Dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, il est incarné par Carl Lumbly, et devrait vraisemblablement revenir par la suite. Parce que si le MCU décide d'introduire Isaiah Bradley, c'est surtout pour faire la connexion avec un autre personnage : Patriot.

L'apparition furtive de Patriot

Outre Isaiah Bradley, un autre célèbre personnage apparaît furtivement dans cet épisode 2 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il s'agit du jeune homme qui ouvre la porte aux deux justiciers. Si le grand public ne captera pas la référence, les lecteurs de comics savent que cet adolescent est un personnage emblématique de l'univers des comics. Même si le show ne donne aucune confirmation quant à son identité, il y a d'énormes chances pour qu'il s'agisse d'Elijah Bradley, alias Patriot, le petit-fils d'Isaiah Bradley.

Patriot - Young Avengers ©Marvel Comics

Créé en 2005 par Allan Heinberg et Jim Cheung, Patriot est un membre des Young Avengers. Ce dernier n'a pas reçu ses pouvoirs génétiquement. Mais pour copier le parcours de son grand-père, Patriot a ingéré une drogue instable lui donnant des capacités similaires au sérum du supersoldat. Après une grave blessure, Patriot a reçu une transfusion de son grand-père, ce qui lui donna les pouvoirs de Captain America.

Encore une fois, il n'y a pas de confirmation explicite que le personnage incarné par Elijah Richardson est Elijah Bradley. Mais tous les indicent tendent à confirmer que le jeune comédien est voué à revenir dans la peau de Patriot. Ce dernier est l'un des membres fondateurs des Young Avengers, et est donc le quatrième de cette équipe à être introduit dans le MCU. Après Cassie Lang dans les Ant-Man, après Wiccan et Speed dans WandaVision, c'est donc au tour de Patriot de pointer le bout de son nez. Encore un élément qui suggère l'introduction future des Young Avengers. Surtout que Kate Bishop va intervenir dans Hawkeye, et que Miss Marvel et Riri Williams vont avoir leur propre série. Visiblement, les Young Avengers c'est pour bientôt !