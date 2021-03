Falcon et Le Soldat de l'Hiver : record d'audience pour le premier épisode de la série

Diffusée juste après "WandaVision", "Falcon et le Soldat de l'Hiver" était également une série très attendue par les abonnés de Disney+. La plateforme peut donc se montrer fière puisque le premier épisode de sa nouvelle série a explosé les audiences...

Falcon sur les traces de Steve Rogers

La fin d'Avengers Endgame sonnaitla fin d'une ère et le début d'une symbolique forte. À sa conclusion, Steve Rogers livrait à son meilleur ami Sam Wilson le bouclier de Captain America. Un passage de flambeau d'autant plus fort que le symbole de l'Amérique puissante et forte était désormais incarné par un personnage afro-américain. A l'ère de Black Lives Matter, Disney voulait donc marquer les esprits à sa façon. D'autant plus que la suite des aventures de Sam Wilson se poursuit désormais sur petit écran avec Falcon et le Soldat de l'Hiver. En effet, aux côtés de Bucky Barnes, le super-héros volant tente de maintenir tant bien que mal la paix dans un monde encore traumatisé par les actes terrifiants menés par Thanos.

Sorti après WandaVision, la série portée par Anthony Mackie et Sebastian Stan avait la lourde tâche de faire mieux. D'autant plus que le show développé par Jac Schaeffer avait été salué par les critiques et les abonnés pour ses nombreuses audaces scénaristiques et visuelles. Une pression dont Falcon et le Soldat de l'Hiver peut aujourd'hui se débarrasser, comme en témoignent les très bonnes audiences de son premier épisode.

Le lancement de série le plus vu de la plateforme de Disney+

La série créée par Malcolm Spellman a donc battu un record, selon la plateforme. Bien que cette dernière n'ait pas dévoilé les chiffres (tout comme le font la plupart des services de streaming tels que Netflix et consorts), le collecteur de données Samba TV a révélé que Falcon et Le Soldat de l'Hiver avait attiré 1,7 million de foyers durant le week-end du 19 mars. Un compte qui est donc supérieur aux 1,6 million de spectateurs qui avaient visionné la premier épisode de WandaVision. À la troisième place, on retrouve le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian avec 1 million d'abonnés. Par conséquent, la nouvelle série Marvel entre par la grande porte dans l'histoire de la plateforme.

Falcon et Le Soldat de l'Hiver ©Disney+

Toutefois, ce record historique est à relativiser tant les programmes originaux sont encore peu nombreux sur Disney+. Gageons que ces chiffres d'audience pourraient être rapidement supplantés par ceux de séries telles que Loki, Hawkeye ou bien encore Ms. Marvel qui seront diffusés dans le courant de l'année.

Falcon et Le Soldat de l'Hiver vaincu par l'ennemi

Si Disney+ a tenu à signaler ce record historique, c'est également pour tenter de faire oublier qu'il a été battu par un de ses concurrents. En effet, HBO Max a frappé fort ce même week-end avec le fameux Zack Snyder's Justice League. Ainsi, le film a su rassembler plus d'1,8 million de spectateurs entre le 19 et le 21 mars. Un succès qui s'est en outre accompagné d'un véritable emballement critique, médiatique et populaire tant le long-métrage réalisé par Zack Snyder est considéré comme globalement très réussi. Les données sont claires : Falcon et le Soldat de l'Hiver s'est objectivement fait reléguer au second plan ce week-end.

Un chiffre qui rappelle donc que, plus que jamais, la guerre entre les services de streaming fait rage. Surtout lorsque les écuries Marvel et DC sortent leurs productions durant la même période.