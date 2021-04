Falcon et le Soldat de l'Hiver : Sebastian Stan parle d'une éventuelle saison 2

On est déjà à la mi-saison de « Falcon et le Soldat de l'Hiver ». Pour le moment, Marvel Studios n'a encore annoncé aucune saison 2. L'acteur Sebastian Stan, qui incarne Bucky, souhaite cependant et à tout prix poursuivre les aventures de Bucky Barnes !

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la série suit son cours

Dirigée par Malcolm Spellman, la série Falcon et le Soldat de l'Hiver est actuellement diffusée chaque vendredi sur Disney+. Sur seulement 6 épisodes, le show raconte les nouvelles aventures de Falcon et du Soldat de l'Hiver respectivement incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan. Sans surprise, comme pour WandaVision avant elle, cette nouvelle série Marvel cartonne sur la plateforme. Pour autant, Marvel Studios n'a pas encore annoncé de saison 2.

Sebastian Stan aborde le sujet d'une saison 2

Lors d'une récente interview avec Collider, Sebastian Stan s'est exprimé sur l'éventuelle saison 2 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il a déclaré qu'il n'en savait rien pour le moment mais qu'il était évidemment partant pour reprendre le rôle de Bucky Barnes dans une nouvelle saison :

Comme d'habitude, je ne sais pas vraiment quelle est la prochaine étape. Nous ne le savons jamais vraiment. Peut-être que certaines personnes le savent, peut-être que Robert Downey Jr. le sait, mais moi je n'en sais rien. J'ai appelé Kevin Feige au téléphone juste pour lui parler, et je lui ai dit : "Mec, tu pourrais me dire d'aller nager sous l'eau, je ferais n'importe quoi."

Il faut dire qu'être membre du MCU apporte une certaine sécurité de l'emploi. Généralement, les comédiens signent des contrats sur plusieurs années, avec des participations à plusieurs projets du Marvel Cinematic Universe (MCU). Une décision qui implique de reprendre un même rôle parfois sur plus d'une décennie entière. C'est le cas de Sebastian Stan qui incarne Bucky depuis Captain America : First Avenger en 2011. Cela fait donc maintenant 10 ans que l'acteur campe le même personnage au service du MCU, et Falcon et le Soldat de l'Hiver marque par ailleurs sa 7ème apparition dans cet univers connecté.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney +

Mais visiblement, cet engagement à long terme ne semble pas lui poser de problèmes, bien au contraire. Sebastian Stan serait visiblement prêt à reprendre ce rôle encore et encore jusqu'à la fin de sa carrière. Quant à cette éventuelle saison 2, difficile de savoir si Marvel Studios va donner son accord. Mais si les fans continuent d'être au rendez-vous, Marvel pourrait envisager de relancer la machine...