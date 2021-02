Falcon et le Soldat de l'Hiver : un autre Avenger est confirmé au casting

« Falcon et le Soldat de l'Hiver », la prochaine série du Marvel Cinematic Universe (MCU) à voir le jour sur Disney+, réservera aux fans un caméo de taille. En effet, un autre Avenger va se joindre au duo au cours du show.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : la deuxième série du MCU

Alors que WandaVision est à la moitié de sa saison, Falcon et le Soldat de l'Hiver, la prochaine série du MCU, fait déjà parler d'elle. Attendue pour le 19 mars prochain, elle est dirigée par Malcolm Spellman, et verra les retours d'Anthony Mackie et de Sebastian Stan dans la peau de Falcon et du Soldat de l'Hiver. Le duo sera accompagné de personnages bien connus du MCU : Emily VanCamp dans la peau de l'agent Carter et Daniel Brühl de retour dans les habits du Baron Zemo. Le reste de la distribution verra notamment l'arrivée de Wyatt Russell dans la peau de l'Agent U.S. Mais un autre personnage bien connu des fans du MCU fera également une apparition dans le show.

War Machine à la rescousse

Lors d'une interview avec BroBible, le comédien Don Cheadle a évoqué son avenir au sein du MCU. Lui qui incarne War Machine depuis Iron Man 2 aura prochainement sa propre série sur Disney + : Armor Wars. Mais avant ça, il fera une apparition très bientôt dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Il y avait déjà de nombreuses spéculations quant à son retour dans le show d'Anthony Mackie et Sebastian Stan, mais c'est maintenant confirmé, par l'acteur lui même. Ce sera donc sa septième apparition dans la peau du personnage.

War Machine (Don Cheadle) - Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Difficile de savoir quelle sera l'étendue exacte de son implication dans le show. Mais c'est un retour assez logique. Le MCU a développé un lien d'amitié entre Rhodey et Sam dans Avengers : Infinity War. Les deux protagonistes fonctionnent d'ailleurs bien ensemble. Ils faisaient tous les deux parties de la nouvelle vague d'Avengers à la fin de L'ère d'Ultron. Et puis maintenant que Sam n'a plus Captain America, et que Rhodey n'a plus Iron Man, ils se retrouvent un peu dans une situation similaire. Une perte partagée que Falcon et le Soldat de l'Hiver pourrait développer. Cela signifie également que le show de Malcolm Spellman permettra de préparer le terrain pour Armors Wars, à venir courant 2022 sur la plateforme.