Falcon et le Soldat de l'Hiver : un épisode 5 qui annonce de grandes choses

Le cinquième épisode de '"Falcon et le Soldat de l'Hiver" sorti, il n'en reste plus qu'un à découvrir pour arriver au bout de la série diffusée sur Disney+. Cette semaine, nous avons été servis avec des événements marquants. On fait le point avant le grand final !

John Walker part en vrille

Une contre-plongée sur John Walker (Wyatt Russell) portant le bouclier de Captain America teinté de sang. Voilà le dernier plan en date de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Une image forte qui statuait sur le virage psychologique pris par ce personnage. Désigné par le gouvernement américain pour être le propriétaire de l'emblématique bouclier en vibranium, John n'a pas pu supporter la pression. Pas de chance, des passants collés à leur téléphone portable ont assisté au meurtre qu'il a commis. Après ça, c'est fort logiquement que les hautes autorités le mettent au placard. Devant le jury, le personnage ne semble pas regretter son geste. Pire, il accuse les politiques d'avoir provoqué cette situation en le mettant à cette place.

John Walker (Wyatt Russell) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Juste après, une scène avec sa femme est interrompue par l'arrivée d'un personnage inconnu dans le MCU : la comtesse Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Cette figure tirée des comics semble proposer à John une porte de sortie pour exploiter ses nouvelles capacités. Car, vous le savez, il a fait le choix de s'injecter une dose du sérum de Power Broker. Bucky (Sebastian Stan) et Sam (Anthony Mackie) ont eu du mal à le mettre hors d'état de nuire, dans une scène d'ouverture musclée.

Sam Wilson, de Falcon à Captain America ?

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Avant le lancement de la série, tous les fans attendaient de sa part qu'elle réponde à la question suivante : qui allait devenir le nouveau Captain America ? Steve a fait le choix de confier le bouclier à Sam, qui l'a ensuite remis au gouvernement. Une décision qui a provoqué l'émergence de John. Mais il est possible, avec cet épisode 5, de corriger le tir. Sam garde cette fois le bouclier et commence à s'entraîner avec. Sa discussion avec Isaiah Bradley (Carl Lumbly) le fait sûrement cogiter au sujet d'un possible Captain America noir. D'après le vieil homme, le gouvernement ne fera pas ça et il ne voit pas qui serait digne de tenir le rôle.

Pourtant, on a tous imaginé que Falcon allait muer en Captain America après Avengers : Endgame. L'épisode de cette semaine est peut-être le moment charnière où cette transformation est officialisée. Pourquoi ? Sam se fait briser ses ailes par John lors du combat inaugural. L'occasion semble idéale pour écrire un nouveau chapitre, avec le bouclier.

Que contient la boîte venue du Wakanda ?

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

En livrant Zemo (Daniel Brühl) aux Dora Milaje, Bucky a sollicité une dernière fois Ayo (Florence Kasumba) pour qu'elle lui rende un service. Plus tard, il remet à Sam une grosse mallette qui ne sera ouverte que dans la dernière scène La mise en scène fait le choix de ne pas montrer ce qui se trouve à l'intérieur.

Deux hypothèses se défendent au sujet du contenu. Sam vient peut-être de gagner des nouvelles ailes. Dans les comics, c'est grâce à la Panthère Noire et au Wakanda qu'il obtient son attirail. Cette connexion est reprise ici mais il se pourrait que ce soit quelque chose d'encore plus excitant qui se cache dans la mallette : un costume de Captain America ! Dans tous les cas, on imagine que le dernier épisode va proposer du lourd pour le personnage. Un tel teasing ne peut que nous préparer à un bouquet final dans lequel on s'attend à voir la nouvelle forme de Sam. Ce tournant risque d'avoir des conséquences sur toute la suite de l'univers étendu étant donné que l'esprit de Steve doit être préservé.