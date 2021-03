Falcon et le Soldat de l'Hiver : un film français culte a inspiré la série Marvel

"Falcon et le Soldat de l'Hiver" vient de débuter sur Disney+ avec un premier épisode qui promet le meilleur dans le développement des deux personnages principaux. La réalisatrice Kari Skogland dévoile qu'elle s'est inspirée d'un film culte français ayant réuni plus de 19 millions de spectateurs.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : qui pour prendre la relève de Captain America ?

Le 19 mars a été mis en ligne le pilote de Falcon et le Soldat de l'Hiver, seconde série originale Marvel pour Disney+. Anthony Mackie et Sebastian Stan reprennent les rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes dans une intrigue située après Avengers : Endgame. Captain America n'est plus en service et le pays se cherche un nouveau sauveur pour prendre sa place. Le gouvernement lance alors l'U.S. Agent (Wyatt Russell) pour occuper cette place. Pendant ce temps, Falcon et le Soldat de l'Hiver vont étonnamment s'allier pour lutter contre le Baron Zemo (Daniel Brühl). Les deux personnages ne sont pas amis dans le MCU et c'est leurs différents qui va donner du piment à la série.

Dès le pilote, on a vu que la direction prise était en faveur du développement intime des deux héros. Malgré quelques scènes d'action, cette première partie s'est surtout attardée sur leur part humaine. Une petite surprise, alors qu'on attendait un programme spectaculaire et explosif. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, les premiers éléments développés étant prenants.

Une inspiration française pour la série

Derrière ce commencement se trouve la réalisatrice Kari Skogland, qui a su adopter une approche formelle très juste pour souligner les états d'âme des héros. Lors d'une interview chez Polygon, on découvre qu'elle s'est inspirée d'Intouchables. Référence que l'on n'attendait pas pour un projet Marvel ! Ce film culte tiré d'une histoire vraie raconte l'amitié naissante entre Philippe (François Cluzet), un homme riche tétraplégique, et Driss (Omar Sy), son auxiliaire de vie venu de banlieue. Deux hommes qui ne sont pas du même monde et qui vont apprendre à se découvrir mutuellement. La réalisatrice a déclaré à ce sujet :

J'ai été très inspirée par la vulnérabilité des personnages . C'est un film formidable. Je pense que cela m'a confortée dans l'idée d'explorer certaines des vulnérabilités de Bucky et Sam. D'aller plus loin dans leur ressenti. Parce que leur vulnérabilité les ont rendus plus forts.

Intouchables ©Gaumont

Toujours flatteur qu'un film français inspire à l'international. Surtout qu'Intouchables n'est pas un titre totalement méconnu dans le monde. L'original a marché dans plusieurs pays et il a même été remaké quelques fois. Y compris aux USA, avec Bryan Cranston et Kevin Hart dans les rôles principaux. Si l'on pousse la comparaison plus loin, on peut déjà deviner que Sam et Bucky vont comprendre qu'ils peuvent se compléter malgré leurs réserves.