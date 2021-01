Falcon et le Soldat de l'Hiver : un nouveau personnage pourrait apparaître

Un nouveau personnage pourrait faire son entrée dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le personnage d'Eli Bradley, alias Patriot, devrait apparaître dans « Falcon et le Soldat de l'Hiver ».

Falcon et le Soldat de l'Hiver : l'introduction d'un autre Captain America ?

La sortie de Falcon et le Soldat de l'Hiver se rapproche à grands pas puisque la nouvelle série Marvel est attendue le 19 mars prochain sur Disney+. Le show, dirigé par Malcolm Spellman, présentera les nouvelles aventures du Faucon, toujours interprété par Anthony Mackie, et du Soldat de l'Hiver, toujours campé par Sebastian Stan, après les événements d'Avengers : Endgame. Tandis que Steve Rogers a donné son bouclier au Faucon, ce dernier va devoir s'imposer pour devenir le nouveau Captain America, et ce malgré les réticences du gouvernement américain qui lui préfère l'Agent U.S. incarné par Wyatt Russell.

Captain America : Le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Heureusement, il peut compter sur la présence de Bucky pour l'épauler. Le duo, aidé par Sharon Carter, sous les traits d'Emily VanCamp, vont partir à la recherche du terrible Baron Zémo, porté par Daniel Brühl. En plus de tout ce beau monde, il se pourrait qu'un autre personnage fasse son apparition et permette de faire une connexion avec les Young Avengers.

Elijah Richardson en Patriot ?

D'après le podcast Murphy's Multiverse, il se pourrait que le comédien Elijah Richardson apparaisse dans la future série Marvel. Il devrait y camper Eli Bradley, alias Patriot, l'un des membres fondateurs des Young Avengers. Créé en 2005 par Allan Heinberg, Patriot est l'équivalent de Captain America au sein des Young Avengers. Tandis qu'il possède des capacités similaires à celles du Captain, il est le petit-fils de Isaiah Bradley, le tout premier super-soldat américain de l'histoire des comics. C'est lui qui reçoit pour la première fois le sérum du super-soldat pendant la Première Guerre mondiale.

Selon la rumeur, l'acteur Carl Lumbly, confirmé au casting de Falcon et le Soldat de l'Hiver, devrait incarner Isaiah, tandis qu'Elijah Richardson campera son petit-fils Eli. Ces informations sont encore à prendre avec des pincettes puisqu'elles n'ont pas encore été confirmées par la production. Mais les noms des deux acteurs figurent au casting de la série sur Imdb, crédités dans la peau des personnages cités ci-dessus.

Young Avengers ©Marvel Comics

L'apparition de Patriot n'a rien d'étrange puisque Marvel Studios songe de plus en plus à introduire les Young Avengers dans le MCU. Cette entreprise semble être d'ors et déjà lancée puisque de nombreux membres de cette équipe vont apparaître dans les prochains projets de la firme. Hailee Steinfeld jouera Kate Bishop dans Hawkeye et Kathryn Newton reprend le rôle de Cassie Lang dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Deux héroïnes membres des Young Avengers. La première dans le rôle de Hawkeye et la seconde dans la peau de Stature. Ainsi, si Patriot est dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, les Young Avengers pourraient apparaître plus tôt que prévu !

L'introduction des Young Avengers ?

Dans les comics, l'équipe des Nouveaux Vengeurs s'est composée de nombreux membres au fil des années. Ils apparaissent pour la première fois en 2005, et seront quelques années plus tard au centre de la Civil War. Ils se composent principalement d'héros qui ont un rapport direct avec les Avengers classiques que nous connaissons. Voici la liste des membres fondateurs des Young Avengers :

Hulking : mi-Hulk, mi-Skrull, il a une super force et la capacité métamorphe de ces extraterrestres qui seront introduits dans Captain Marvel. Petit ami de Wiccan.

: mi-Hulk, mi-Skrull, il a une super force et la capacité métamorphe de ces extraterrestres qui seront introduits dans Captain Marvel. Petit ami de Wiccan. Wiccan : moitié Asgardien, moitié mutant, c'est un magicien extrêmement puissant. C'est le frère de Speed et le fils de La Sorcière Rouge. Petit ami de Hulking.

: moitié Asgardien, moitié mutant, c'est un magicien extrêmement puissant. C'est le frère de Speed et le fils de La Sorcière Rouge. Petit ami de Hulking. Speed : super vitesse, ressemble à deux gouttes d'eau à Vif Argent. Frère de Wiccan et fils de La Sorcière Rouge.

: super vitesse, ressemble à deux gouttes d'eau à Vif Argent. Frère de Wiccan et fils de La Sorcière Rouge. Patriot : Super soldat afro-américain. Petit fils d'Isaiah Bradley qui serait le Captain America originel.

: Super soldat afro-américain. Petit fils d'Isaiah Bradley qui serait le Captain America originel. Iron Lad : double plus jeune de Kang le conquérant, terrible ennemi des Avengers. Il a volé une armure à Iron Man.

: double plus jeune de Kang le conquérant, terrible ennemi des Avengers. Il a volé une armure à Iron Man. Hawkeye : Katerine Bishop est riche et s'ennuie. Elle décide donc d'aider les Young Avengers en volant l'arc de Clint Barton.

: Katerine Bishop est riche et s'ennuie. Elle décide donc d'aider les Young Avengers en volant l'arc de Clint Barton. Vision II : créé à partir des résidus de la Vision originelle. Plus jeune, moins puissante, plus maladroite.

: créé à partir des résidus de la Vision originelle. Plus jeune, moins puissante, plus maladroite. Stature : Cassie Lang est la fille de Scott Lang, le deuxième Ant-Man, héros des films du MCU. Capable de modifier sa taille grâce aux particules Pym.

Un beau petit monde qui offre des connexions avec les différents films du MCU. Iron Lad ferait un parfait successeur à Iron Man. Vision II pourrait être introduit dans WandaVision, de même que Wiccan et Speed. Enfin, Kang est le grand méchant de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences...