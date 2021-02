Falcon et le Soldat de l'Hiver : un nouveau trailer bourré d'action pour la série Disney+

Marvel a profité du Super Bowl pour nous offrir une nouvelle bande-annonce de "Falcon et le Soldat de l'Hiver", la série Marvel à découvrir sur la plateforme Disney+ dès le 19 mars.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : un petit morceau d'Avengers

Avec l'arrivée de Disney+, il était sûr que l'univers Marvel allait s'étendre lui aussi au petit écran. WandaVision a déjà commencé sa diffusion depuis un mois. D'autres séries ont été également annoncées, de She-Hulk à Ms. Marvel, sans oublier Moon Knight. Il faudra par contre patienter avant de les découvrir. D'autres seront dévoilées en 2021, comme Loki, Hawkeye et Falcon et le Soldat de l'Hiver.

Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney Plus

Comme son nom l'indique, la série suivra les personnages du Faucon (Anthony Mackie) et du Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan) qui devront faire équipe après la fin de Avengers : Endgame. Au terme de ce dernier, Steve Rogers (Chris Evans), devenu trop vieux après un voyage dans le temps, offrait son célèbre bouclier à Sam Wilson. Il lui demandait alors de prendre sa relève en tant que Captain America, une énorme responsabilité dont le héros volant ne se sentait pas digne. C'est donc un des mystères de la série : qui va porter la fameuse protection en vibranium dans les aventures à suivre ? Une chose est sûre, c'est que le danger n'est pas loin. Le grand méchant de la série sera Zemo (Daniel Brühl), déjà apparu dans Captain America : Civil War.

Un nouveau trailer explosif de Falcon et le Soldat de l'Hiver nous offre quelques éclaircissements sur ce qui nous attend dans la série.

Faux amis, vrais justiciers ?

Cette nouvelle bande-annonce dévoilée lors du Super Bowl nous confirme que les deux personnages ont toujours autant de mal à se supporter. Ils ressemblent à deux adolescents qui finissent même, au terme de la bande-annonce, par faire un concours de celui qui sera le premier à cligner des yeux. On est presque dans une atmosphère de buddy movie comme L'Arme fatale, les deux étant opposés, toujours enclins au sarcasme, tout en se montrant complémentaire dans leur mission. Et c'est d'ailleurs vers cette complémentarité qu'il faudra peut-être chercher celui qui aura la pression du bouclier. La bande-annonce les montre tous les deux en sa possession à un certain moment. La garde alternée façon "frisbee de destruction massive" semble plus probable que la solution du gouvernement de le confier à US Agent (Wyatt Russell).

Bucky Barne (Sebastian Stan) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Disney Plus

Zemo est bien là et sa mission tient dans une phrase : "Les super-héros n'ont pas le droit d'exister". Il est revenu avec la ferme intention de continuer sur sa lancée vengeresse. Nous avons aussi la chance de voir que Sharon Carter (Emily VanCamp) n'a pas perdu de son agilité et sera là aussi pour se battre avec ses atouts. N'oublions pas que les deux trublions n'ont pas signé les accords de Sokovie et sont donc recherchés. Quand on découvre l'ancienne agent du SHIELD qui pointe son arme sur eux, on peut se dire que sa mission est probablement de les arrêter.

Au milieu de tout ça, de grosses scènes d'action, que ce soit dans un avion ou sur des camions. Tout va bien, nous sommes toujours chez Marvel et l'action promet d'être délirante et impressionnante.

Falcon et le Soldat de l'Hiver sera disponible sur Disney Plus dès le 19 mars.