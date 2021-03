Falcon et le Soldat de l'Hiver : Wyatt Russell avait auditionné pour un autre rôle

Wyatt Russell vient de rejoindre la série « Falcon et le Soldat de l'Hiver » dans la peau de l'Agent US. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le comédien auditionne pour rejoindre le Marvel Cinematic Universe (MCU). L'acteur avait déjà tenté sa chance à l'époque de la phase 1.

Falcon et le Soldat de l'Hiver : l'agent US est dans la place

Deux épisodes sont déjà disponibles sur Disney +. Falcon et le Soldat de l'Hiver est la deuxième série du MCU à débarquer sur la plateforme. Le show raconte les nouvelles aventures de Faucon, toujours incarné par Anthony Mackie et de Bucky, toujours campé par Sebastian Stan. Les deux héros sont obligés de faire équipe pour affronter une nouvelle menace : les Flag-Smasher. En parallèle, le gouvernement a choisi un nouveau Captain America pour porter le bouclier de Steve Rogers. Plutôt que de remettre le costume à Sam Wilson, le gouvernement américain choisi John Walker, aka l'agent US pour reprendre le flambeau. Ce dernier est incarné par le comédien Wyatt Russell, fils du grand Kurt Russell.

Deuxième tentative

Lors d'une récente interview avec Good Morning America, Wyatt Russell est revenu sur le rôle de John Walker dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Le comédien en a profité pour révéler que ce rôle est sa seconde tentative pour entrer dans le MCU. L'acteur avait en effet déjà tenté sa chance il y a des années, lors de la phase 1 du MCU, mais n'avait pas été retenu par la firme. À l'époque, Wyatt Russell avait auditionné pour le rôle de Captain America, finalement décroché par Chris Evans :

C'est une histoire amusante. Honnêtement, la première audition était davantage une simple lecture pour tester mes capacités d'acteur. Je ne pense pas jamais avoir été en compétition pour le rôle. Cette fois, je n'avais aucune idée du rôle pour lequel je postulais. C'était juste «Marvel veut que vous lisiez quelque chose, allez-y», et j'ai découvert après avoir obtenu le rôle de quoi il s'agissait.

John Walker (Wyatt Russell) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Ainsi, Wyatt Russell passe d'un Captain America à l'autre. Même si son premier essai a été infructueux, la performance de l'acteur est donc restée en mémoire, puisque Marvel Studios a pensé à lui pour incarner ce nouveau Captain America. Une belle manière pour le comédien de boucler la boucle, face à cette proposition de Marvel Studios. Même s'il ne s'agit pas du « vrai » Captain America, c'est une situation assez ironique.

Reste maintenant à savoir si Wyatt Russell aura une implication à long terme au sein du MCU ou s'il a été appelé uniquement pour figurer dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. L'avenir nous le dira !