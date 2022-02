Fallout : la série Amazon tirée du jeu vidéo a trouvé son premier acteur

Depuis son annonce, la série "Fallout" tirée des célèbres jeux se fait discrète. Le projet se développe sans faire de bruit chez Amazon et les informations se font rares. Que l'on se rassure, la préparation progresse et une première star vient même de rejoindre le casting.

Une adaptation en série pour Amazon Prime Vidéo

Alors qu'HBO est en train de plancher sur l'adaptation de The Last of Us, c'est un autre univers vidéoludique post-apocalyptique qui va avoir le droit à sa déclinaison en série : Fallout. Le premier épisode sorti en 1997 a lancé une série de jeux qui traverse les générations. Dans ces RPG d'action, le joueur arpente un monde ravagé par une guerre nucléaire. Les quelques survivants tentent de continuer à vivre comme ils le peuvent, alors que certains se sont rassemblés dans des factions. En plus des humains, d'autres menaces sont à redouter, que ce soit des robots ou encore des monstres.

Les jeux sont d'une grande richesse et on espère que la série saura leur faire honneur. Le tandem formé par Jonathan Nolan et Lisa Joy produit le programme, ce qui laisse à penser qu'il pourra être mature, comme l'a été jusqu'ici Westworld. Tant d'histoires sont à raconter dans cet univers et on ne sait rien, pour l'heure, sur le scénario. On imagine, comme dans les jeux, une intrigue principale complétée par différentes sous-intrigues. Puis, par extension, un show qui pourrait s'étendre sur plusieurs saisons !

Une première recrue pour le casting de Fallout

S'il faudra attendre pour en savoir plus sur le script, Deadline nous rapporte une information intéressante. Une première recrue vient de rejoindre le casting, en la personne de Walton Goggins. D'après le média américain, il pourrait incarner un Ghoul. Ce sont des anciens humains qui ont été affectés par les radiations et qui ont subi des mutations physiques. On les reconnaît à leur peau nécrosée, un peu comme s'ils étaient des zombies. Difficile de croire qu'il sera le héros central, nous devrions plutôt le voir en figure secondaire. Walton Goggins est en général justement habitué à jouer les seconds couteaux ou à incarner des méchants. Il est apparu dernièrement dans Black Widow, Tomb Raider ou encore Les 8 Salopards.

Mathias Voge (Walton Goggins) - Tomb Raider ©Warner Bros.

La production de la série Fallout débutera cette année à une date indéterminée. Le lancement reste un mystère, même si on se doute qu'il sera programmé pour 2023. Amazon a prouvé avec Le Seigneur des anneaux que débourser de l'argent n'était pas un problème et il en faudra justement pour faire honneur aux jeux.