Fallout : le rôle principal sera tenu par une actrice de Yellowjackets

La série "Fallout", tirée du jeu vidéo éponyme, va accueillir une actrice de "Yellowjackets" : Ella Purnell. La comédienne devrait tenir le rôle principal de la série d'Amazon Prime Video.

La saga Fallout bientôt en série

Alors qu'on attend avec hâte la série Le Seigneur des anneaux, un autre gros projet est dans les cartons d'Amazon Prime Video. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Fallout (1997) qui se déroule dans un monde en ruines après une guerre nucléaire. Les rares survivants se sont réfugiés dans des abris anti-atomiques souterrains. Un de ces habitants (le joueur) est alors chargé d'aller affronter le monde extérieur pour trouver une puce de rechange permettant de filtrer l'eau de l'Abri 13.

Fallout 3 ©Bethesda Game Studios

Après ce premier jeu, plusieurs suites sont nées et Amazon compte bien capitaliser là-dessus. En adaptant la saga en série, le service de streaming se retrouve avec une base solide pour un show de plusieurs saisons. De plus, on retrouve à la production les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy.

Ella Purnell au casting

Côté casting de Fallout, on savait déjà que Walton Goggins devrait incarner un Ghoul. Soit un ancien humain affecté par les radiations. Aujourd'hui, on apprend par Deadline que le rôle principal pourrait être tenu par Ella Purnell. Son personnage s'appellerait Jean et serait une jeune femme "qui cacherait peut-être un dangereux secret".

Jackie (Ella Purnell ) - Yellowjackets ©Showtime

Révélée dans Miss Peregrine et les enfants particuliers (2016), et vue récemment dans Army of the Dead (2021), Ella Purnell va donc rester sur le petit écran après avoir été l'un des principaux visages de Yellowjackets. Dans cette série, elle joue l'adolescente Jackie, la capitaine de l'équipe de football du lycée. Avec son groupe, elle est l'une des victimes d'un crash d'avion. La série dévoile comment certaines filles sont parvenues à survivre pendant des mois en pleine nature. Chaque épisode fait des allers-retours entre l'époque du crash et le monde présent.

Proposée par Showtime, et sur Canal+ en France, la série a obtenu un succès inattendu. La chaîne américaine a donc reconduit le show pour une saison 2. Concernant Fallout, la série n'a pas encore de date de diffusion. La production en est encore à ses débuts et d'autres noms devraient prochainement être annoncés au casting. En attendant, Yellowjackets est toujours disponible sur MyCanal.