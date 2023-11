Fallout : les premières images de la série Prime Video sont là !

Prime Video a dévoilé les premières images de la série "Fallout", tirée de la licence vidéoludique. Des images qui devraient parler directement aux fans des jeux.

La série Fallout se dévoile

À l'origine, Fallout est une importante licence de jeux vidéo. L'univers dans lequel le joueur est embarqué est celui d'un monde post-apocalyptique causé par une guerre nucléaire. Les survivants tentent depuis de s'en sortir. Pour cela, plusieurs clans se sont formés. Mais des mutants sont également nés de cette catastrophe, tandis que des robots ont été créés.

Prime Video a décidé de s'attaquer à ces jeux en proposant une série développée par Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld). Jusqu'à présent, peu de choses ont filtré sur ce projet, si ce n'est qu'il s'agira d'une histoire originale dans l'univers de Fallout. Le récit se déroulera à Los Angeles et on verra apparaître notamment Ella Purnell (Yellowjackets) dans le rôle principal. Cette dernière apparaît justement sur les toutes premières images dévoilées par Prime Video (via communiqué de presse), et qui s'avèrent plutôt encourageantes.

Fallout ©Prime Video

On retrouve ainsi, en plus d'Ella Purnell, l'effrayante apparence de Walton Goggins, sorte de cowboy sans nez. Sont également présents des soldats de la Confrérie de l'Acier, reconnaissables par ce symbole rouge sur les armures assistées.

Des détails importants sur l'histoire

Vanity Fair donne des précisions sur l'histoire en indiquant que la guerre nucléaire a éclaté en 2077, à une époque où se mêlaient voitures volantes et nostalgie des années 1940. Un mélange rétro et futuriste qui était déjà présent dans les jeux vidéo. Fallout va cependant se dérouler ensuite 219 ans plus tard. Ainsi, l'héroïne Lucy aura vécu toute sa vie dans des souterrains. Elle va néanmoins devoir s'aventure à la surface pour une mission de sauvetage et découvrir ainsi un monde dangereux avec des animaux mutants et des humains qui font régner la terreur comme au temps du Far West.

Ella Purnell - Fallout ©Prime Video

Voici enfin les descriptions des personnages révélées par Prime Video :

Ella Purnell est Lucy - Lucy est une habitante très optimiste de l’Abri 33 avec un esprit entrepreneurial typique de la mentalité Américaine. Sa nature paisible et idéaliste est challengée alors que certains veulent nuire à ses proches.

Aaron Moten est Maximus - Maximus est un jeune soldat qui cache son passé tragique lorsqu’il faisait partie de la division militaire La Confrérie de l’Acier. Il croit en la mission de la Confrérie qui est de rétablir l’ordre et la justice et il fera tout pour atteindre cet objectif.

Walton Goggins est “Le Goule” - Il survit dans ce monde en qualité de chasseur de primes. Il est pragmatique, impitoyable et cache un mystérieux passé.

Kyle MacLachlan est “Dirigeant Hank” - Hank est le dirigeant de l’Abri 33 mais également le père de Lucy. Son principal objectif est de changer le monde pour le rendre meilleur.

On attend désormais une bande-annonce de la série Fallout. Le show sera à découvrir sur Prime Video le 12 avril 2024.