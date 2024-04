Fallout : la drôle d'apocalypse des créateurs de Westworld

"Fallout" débarque le 11 avril sur Prime Video. Nous avons pu découvrir les quatre premiers épisodes de la série tirée de la franchise de jeux vidéo. Voilà ce qui vous attend.

C'est quoi Fallout ?

Lancée en 1997, la franchise de jeux vidéo Fallout avait largement convaincu les gamers par son univers futuriste apocalyptique. Prime Video a décidé de s'y attaquer pour une série live qui, plutôt que d'adapter directement l'un des jeux, opte pour une histoire originale qui se déroule dans le même univers. On découvre ainsi que dans les années 1950, en pleine guerre froide, une guerre nucléaire a éclaté. Face à cette apocalypse, certains privilégiés se sont réfugiés dans des abris antiatomiques. Pendant plus de deux siècles, ils ont ainsi vécu dans un certain luxe et ont tenté de construire une nouvelle société meilleure, basée sur le travail commun et l'entraide.

Sauf qu'à l'extérieur, le reste de l'humanité s'est adapté (certains ont muté) et a fait le nécessaire pour survivre. Ainsi, lorsqu'un groupe parvient à rentrer dans l'un des abris, cela vire au massacre. Malgré cette attaque, Lucy (Ella Purnell), une habitante dévouée à la cause, s'en sort grâce à l'intervention de son père, qui se laisse enlever par ces individus. Après cela, la jeune fille décide de partir à sa recherche, mais va se confronter à la réalité de l'extérieur, totalement différente de ce qu'elle connaît. Un monde sans règle, auquel elle devra rapidement s'adapter si elle ne veut pas se faire dépouiller par des hommes, ou dévorée par des créatures.

En parallèle, la série Fallout suit Maximus (Aaron Moten), un jeune soldat de la Confrérie de l'acier, construite autour de principes de la chevalerie. Alors qu'il a toujours été le souffre-douleur des autres militaires, il va être promu écuyer d'un Chevalier (un soldat disposant d'une puissante armure). Ensemble, ils devront retrouver un mystérieux scientifique, également dans le viseur d'un Goule chasseur de prime (Walton Goggins). Mais Maximus va, comme Lucy, révéler son manque d'expérience et devra vite réagir pour s'en sortir.

Des similitudes avec Westworld

Déjà avec Westworld, les créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy imaginaient un monde futuriste dans une ambiance de western, grâce à un parc d'attraction composé d'androïdes. Cette fois, le duo se contente de produire Fallout, laissant la création et l'écriture du show à Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Graham Wagner (Sillicon Valley). Jonathan Nolan réalise tout de même les trois premiers épisodes, donnant ainsi le ton de la série. On ne tarde pas à comprendre que ce dernier aborde son sujet avec bien plus d'humour et d'ironie que Westworld, bien qu'on retrouve une vision sombre du monde.

Même si la violence et l'horreur sont bien présentes, avec notamment une longue séquence sanglante dès le premier épisode, quelque chose de loufoque s'en dégage par la réalisation (l'usage de ralenti et de la musique). Un contraste étonnant entre la situation et le ressenti du spectateur, qui pourrait rappeler le côté irrévérencieux de The Boys (autre série de Prime Video). Le show va même plus loin en étant volontairement grotesque dans le design de certaines créatures.

Une série fun pleine d'ironie

Cette approche fun, teintée d'humour noir, apparaît également avec les personnages naïfs et inexpérimentés de Fallout. Lucy enchaîne vite les galères et ne tarde pas à s'en prendre plein la gueule. Ella Purnell est géniale dans ce rôle, rendant son personnage immédiatement sympathique et pas dénué de courage. Surtout, il y a de l'empathie pour l'héroïne qui va voir toutes ses croyances s'écrouler. Il en va de même pour Maximus, bien que durant les quatre premiers épisodes mis à disposition de la presse, son arc narratif apparaît moins captivant et encore à ses prémices. À l'inverse, le Goule, très bien porté par Walton Goggins, marque rapidement l'audience avec son style qui n'est pas sans rappeler l'Homme en noir de Westworld.

Notons enfin la qualité visuelle de Fallout qui, par ses décors, nous embarque dans une sorte de Mad Max au Far West. Et par cet univers futuriste apocalyptique (qui vient du jeu), les créateurs de la série peuvent se permettre toutes les folies. Encore une fois, ce mixte d'éléments du western, de robotique et de créatures horrifiques offre un combo surprenant. Dès lors, même si les quatre premiers épisodes en gardent sous le coude, le potentiel est là pour ravir les fans du jeu et convaincre les néophytes.

Fallout est à découvrir sur Prime Video à partir du 11 avril.