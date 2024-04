Fallout : la saison 2 est déjà confirmée par Prime Video !

Sortie depuis seulement quelques jours, la première saison de "Fallout" cartonne sur Prime Video. Une saison 2 a déjà été confirmée par le service de streaming.

Fallout, une nouvelle adaptation de jeu vidéo qui rencontre le succès

La sortie de la première saison de Fallout, le 11 avril dernier, était l’un des événements de l’année. Car le show est l’adaptation d’une franchise de jeux vidéo particulièrement populaire. Son intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique. Elle nous fait suivre une jeune femme qui quitte son abri anti-atomique pour partir à la recherche de son père.

Ce sont Geneva Roberton-Dworet et Graham Wagner, épaulés par Lisa Joy et Jonathan Nolan, qui ont tenté le pari de proposer une adaptation d’un des jeux vidéo les plus populaires. Et pour beaucoup, ils ont réussi leur coup. À l’instar de The Last of Us, le show a été majoritairement plébiscité depuis sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, le public lui a octroyé le score de 89%. Les journalistes ont été encore plus généreux avec une moyenne de 94%.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

De nouveaux épisodes déjà commandés

D'après un communiqué de presse de Prime Video, Fallout est même parmi les trois séries les plus visionnées sur Prime Video depuis la création de la plateforme de streaming. De manière peu étonnante, le géant américain a donc décidé de surfer sur la vague de ce succès. Il a ainsi officiellement renouvelé le show pour un deuxième chapitre.

Suite à cette annonce, Jonathan Nolan et Lisa Joy ont partagé leur anthousiasme en déclarant : "Merci et un immense bravo à nos brillants showrunners, Geneva et Graham, à nos superbes acteurs, à Todd et James et à toutes les légendes de Bethesda, ainsi qu'à Jen, Vernon et à l'équipe d'Amazon pour leur incroyable soutien à cette série. Nous sommes impatients de faire exploser le monde à nouveau". Les détails sur la suite de la série sont encore inconnus. Mais, selon toute vraisemblance, les principaux acteurs de la première saison seront de retour. On devrait donc revoir entre autres Ella Purnell, Aaron Moten et Walton Goggins, les interprètes de Lucy, Maximus et La Goule.

À quand la sortie ?

Comme rapporté par Variety, Geneva Roberton-Dworet, Graham Wagner, Lisa Joy et Jonathan Nolan ont déjà confirmé qu’ils seraient de retour pour les nouveaux épisodes de Fallout. Ceux ayant apprécié les premiers épisodes de la série peuvent donc se réjouir en sachant que la suite est entre les mêmes mains. En revanche, il faudra sans doute attendre un long moment avant de pouvoir découvrir ces nouveaux épisodes. Comme évoqué plus haut, la première saison est sortie seulement le 11 avril dernier. La deuxième ne sera donc sans doute pas visible avant au moins l’année prochaine.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits