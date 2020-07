Fallout : une série en préparation par les créateurs de Westworld

La saga vidéoludique "Fallout" va obtenir une adaptation pour la télévision avec Lisa Joy et Jonathan Nolan, les deux créateurs de "Westworld" sur HBO. Après celle sur "The Last of Us" en préparation, les jeux post-apocalyptiques ont la cote en ce moment.

Fallout, une licence culte Depuis le premier épisode, Fallout plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique. Après une guerre nucléaire qui a ravagé la Terre, les humains doivent se débrouiller pour survivre dans un contexte devenu très dangereux. Plusieurs clans se sont formés pour régner sur les cendres de l'ancienne civilisation, mais ce n'est pas tout. Entre des mutants créés par la radioactivité ou des robots, chaque aventurier doit rester sans cesse sur ses gardes. Au fil des épisodes, l'aspect découverte s'est étendu, avec la possibilité pour les joueurs d'avoir un grand pouvoir décisionnel dans leur trajectoire. Un RPG d'action qui vous marque par sa richesse, les nombreux personnages que l'on croise sur sa route et ce mélange irrésistible entre rétro et science-action. Un duo de choc pour mener la série Alors quand Variety annonce qu'une série est en préparation pour Amazon, on voit d'emblée tout le potentiel de l'entreprise ! Si les adaptations de jeux vidéo donnent rarement (jamais ?) des résultats probants, Fallout est un magnifique matériau pour concevoir un show ambitieux. La bonne nouvelle, c'est que Jonathan Nolan et Lisa Joy sont aux commandes pour développer le projet. On leur doit déjà la série Westworld pour HBO, qui contient une bonne dose de SF. On a ainsi vu qu'ils savaient mettre en place un monde, avec des codes, des spécificités, tout en arrivant à injecter des problématiques passionnantes. Le duo a du crédit aux yeux du public mais l'univers de Fallout demande peut-être un peu moins de sérieux que celui de Westworld, où le premier degré peut parfois plomber le public - les deux premières saisons ont été décriées. Cette série Fallout est mise en marche quelques temps après qu'HBO a décidé de lancer une adaptation de The Last of Us, autre jeu post-apocalytpique à destination d'un public mature. Une création qui est entre les mains de Craig Mazin (Chernobyl). Les jeux vidéo portés au cinéma ne marchent pas mais peut-être que le format de la série sera mieux adapté pour satisfaire davantage les fans.