Family Business : qui est Louise Coldefy, l'interprète de Clémentine dans la série Netflix ?

Les Hazan sont de retour sur Netflix avec une saison 3 de "Family Business", encore plus barrée. Jonathan Cohen et sa famille se retrouvent encore dans de beaux draps. Et s'il y en a une qui arrive à prendre ça à la légère, c'est bien la déjantée Clémentine, interprétée par Louise Coldefy. On vous en dit plus sur la comédienne et son personnage.

Family Business : qui est Louise Coldefy ?

Avant de mourir de rire face à sa prestation dans la série Netflix Family Business, vous avez surement déjà vu Louise Coldefy dans le film Five. La comédienne avait donc déjà travaillé avec la bande du réalisateur Igor Gotesman. Mais avant ça, elle a incarné une journaliste dans Superstar aux côtés de Kad Merad, mais aussi une étudiante pour Détectives et une serveuse dans Maman a tort. Elle a notamment été aperçue dans l’épisode 2 de la saison 3 de Dix pour cent, où elle incarne une jeune comédienne à la recherche d'un agent.

Family Business ©Netflix

Pour en arriver là, la jeune femme a fait les cours Florent et le Conservatoire. La comédie est son genre de prédilection puisqu'elle est membre du collectif humoristique Yes vous aime de 2012 à 2016. Ils se sont fait connaître sur la toile en partageant leurs créations qui varient entre sketchs, web-séries, parodies et chansons. Désormais, depuis 2019, elle incarne Clémentine la déjantée dans Family Business.

Clémentine en folie !

Dans cette saison 3 de Family Business, les Hazan vont connaître bon nombre de rebondissements, entre évasion, séquestration, nouveaux ennemis et fabrication de falafeLSD. La série comique a son lot de personnages déjantés : Joseph, joué par Jonathan Cohen, Olivier (Olivier Rosemberg), Gérard (Gérard Darmon) et Aure (Julia Piaton), mais on s'arrêtera sur la prestation de la comédienne Louise Coldefy qui incarne la folle dingue Clémentine. Elle est fille de ministre et ancienne petite amie d'Olivier, qu'elle a du mal à oublier.

Family Business ©Netflix

Complètement barrée, la jeune femme va faire une nouvelle fois partie de l'aventure afin de rendre service à ses "amis" et surtout pour sauver Olivier. Le personnage de Louise Coldefy, un brin fêlé, n'en a que faire du regard des autres, elle comprend un peu tout de travers et aime bien mettre les pieds dans le plat. Cette fois-ci, Clémentine se glisse dans la peau d'une chirurgienne avec pour associé Youssef (Oussama Kheddam). Alors, entre gaffes et excès de confiance, Clémentine va s'investir à fond dans l'aventure (un peu trop d'ailleurs).

Compile de punchlines

Bien connue pour son franc-parler un peu vulgaire, Clémentine n'a pas la langue dans sa poche et elle est plutôt en forme dans cette saison 3 de Family Business. Voici quelques exemples de ses meilleures répliques. Lorsqu'elle essaie de s'infiltrer dans le réseau avec Youssef. Elle invente un projet, bien particulier... (S3, Ep3) :

Pourquoi pas ouvrir un bar à chat chicha ! Pourquoi pas faire deux en un ! Chicha parfum Whiskas, Sheba, Friskies, Gourmet ! Les toilettes sèches ce serait comme une grande litière, c'est super écolo ! Puis les clients pourraient gratter eux-mêmes les granulés pour recouvrir leurs excréments, ça ferait des petits tas surprises. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Une crotte !

ou encore lorsqu'elle est contre l'interpellation de la famille Hazan, car ils risquent de retourner en prison (S3, Ep 4) :

Non non non pas bienvenido ! Je vous encule moi ! En el culo paf, paf, paf ! Dans ton cul ! Petit cul serré, paf ! Ecarté !

Complètement en folie, elle engueule même le chef de l'armée (S3, Ep 5) :