Family Business saison 2 : Netflix dévoile le trailer

"Family Business" continuera cette année sur Netflix avec une seconde saison. Jonathan Cohen se retrouve en mauvaise posture, entre ses activités et sa vie de famille. La plateforme diffuse la bande-annonce en attendant la mise en ligne des épisodes le 11 septembre prochain.

La famille Hazan revient pour une saison 2 de Family Business

Création originale française pour Netflix, Family Business est une série comique qui aborde le sujet de la légalisation du cannabis. Tout débute avec Joseph (Jonathan Cohen), qui veut changer de voie professionnelle. Il apprend en avance que le gouvernement envisage de légaliser cette drogue. Une aubaine pour lui, car il peut monter un business sans avoir une forte concurrence. Mais il ne peut pas mener ce projet en solo. C'est pourquoi il tente de convaincre son père Gérard (Gérard Darmon) de transformer sa boucherie casher en coffee-shop. Il va également embarquer une autre partie de sa famille et des amis dans cette folle aventure qui réserve aux personnages quelques péripéties loufoques. Les Hazan doivent notamment camoufler leur début d'activité tant que la fameuse loi n'est pas passée. Et, forcément, rien ne va se passer comme prévu...

Avec son attachant casting et son humour, la première saison de Family Business était sympathique à suivre. Assez pour qu'on ferme les yeux sur ses quelques faiblesses. On adore en particulier Jonathan Cohen, toujours à l'aise dans le registre comique. Le dernier épisode s'est achevé sur le leak d'une vidéo qui chamboulait le plan de légalisation du cannabis. Les Hazan, qui étaient entrés dans le milieu, ne pouvaient plus faire machine arrière de leur côté. Ils se tournent vers des malfrats hollandais pour écouler leur drogue et gagner de l'argent.

Joseph en mauvaise posture

La bande-annonce de la saison 2 montre que la famille accède à un niveau de vie supérieur grâce à leurs affaires. Mais Joseph a un problème d'un autre genre à gérer : ses enfants, qu'il a eu avec Aïda. Sa femme va d'ailleurs se rendre compte qu'il vend de la drogue et le mettre face à un dilemme. S'il veut continuer de les voir, il doit sortir de ce business. Mais ses proches ne veulent pas qu'il tourne la page. Joseph va devoir assumer ses choix et prendre les décisions qui s'imposent. Cet aperçu montre que ça ne sera pas facile de faire passer le message à sa famille. Ses tentatives de saboter l'entreprise de l'intérieur vont tourner à la catastrophe, comme quand il veut faire brûler le camion.

Family Business continue avec les ingrédients habituels et risque de nous réserver quelques situations déjantées. Les épisodes seront mis en ligne sur Netflix le 11 septembre prochain.