Family Business saison 2 : on connaît la date de diffusion sur Netflix

La famille Hazan reprend son activité dans la saison 2 de "Family Business" ! La série française Netflix avec Jonathan Cohen et Gérard Darmon revient très prochainement, à la rentrée. On connaît la date de diffusion et des premières images viennent aussi de tomber.

Family Business de retour en septembre La série Family Business narre le projet fou de Joseph, qui veut se reconvertir dans la vente de weed quand il apprend que le gouvernement s'apprête à légaliser la drogue en France. Il tente de convaincre son père de l'accompagner dans cette aventure, en transformant sa boucherie en coffee shop. Le reste de la famille de Joseph et ses proches vont sauter le pas avec lui mais ce nouveau projet va les exposer à de drôles de mésaventures. C'est lors de l'été 2019 que les abonnés Netflix ont fait la rencontre de la famille Hazan dans Family Business. Un peu plus d'un an après, la saison 2 va sortir à son tour. Konbini dévoile que la mise en ligne des 6 prochains épisodes interviendra le 11 septembre prochain. Plus besoin de faire preuve d'énormément de patience pour ceux qui attendent le prolongement de cette série sympathique. Si elle fonctionne, c'est en grande partie grâce à son casting. Gérard Darmon et Jonathan Cohen nous amusent beaucoup en père/fils, notamment. Le reste de la famille et des personnages secondaires apportent leur grain de folie respectif, même si l'écriture souffre parfois de quelques facilités et/ou grossièretés. La date de diffusion ne vient pas seule, elle est accompagnée d'une petite poignée d'images inédites de cette saison 2. Un avant-goût pour amorcer l'arrivée d'un trailer dans les prochaines semaines :

Qu'attendre de la saison 2 de Family Business ? La saison qui arrive va se dérouler plusieurs mois après la fin de la première saison quand les Hazan travaillent désormais avec le gang hollandais de la fin de saison dernière. Ils accèdent ainsi à un nouveau rythme de vie, avec davantage de moyens. Joseph peut alors offrir une vie prometteuse à l'enfant qu'il a eu avec Aïda. Sauf que la garçon aimerait s'éloigner de ce business, ce qui n'est pas du tout vu d'un bon oeil par les siens... L'intégralité du casting reviendra (Julia Piaton, Liliane Rovère, Olivier Rosemberg, Louise Coldefy, Lina El Arabi, Ali Marhyar), avec forcément quelques nouveaux dans le lot.