Family Business saison 3 : les Hazan reprennent du service dans la bande-annonce

Les Hazan font leur grand retour sur Netflix ! Découvrez ci-dessus la première bande-annonce de la saison 3 de "Family Business". Les six épisodes seront disponibles sur la plateforme le 8 octobre prochain et s'annoncent totalement déjantés !

Family Business : une dernière fournée

Arrivée sur Netflix en juin 2019, la série Family Business créée par Igor Gotesman a très rapidement trouvé son public. Après deux saisons déjantées, la famille Hazan reviendra pour une troisième et dernière saison. Et si l'on en croit les premières images dévoilées par Netflix, elle sera encore plus folle que les deux précédentes.

Family Business saison 3 © Netflix

Après avoir été kidnappés par Pénélope Cavillan (la compagne de Gérard) alors qu'ils étaient transférés dans une nouvelle prison, les Hazan se retrouvent en plein milieu d'un monastère isolé. Là-bas, ils se rendent compte que Pénélope travaille en réalité avec un très puissant cartel qui les oblige à fabriquer leur fameuse Pastraweed. Au milieu de leurs ravisseurs imprévisibles, ils développent une nouvelle ligne de produits, des champignons appelés FalafelSD. Ils vont tout faire pour se libérer.

De leur côté, Aida, Clémentine, et Youssef, restés à Paris, vont tout faire pour les retrouver. Quitte à prendre des gros risques.

Si l'on en croit la bande-annonce, cette saison 3 de Family Business s'annonce totalement décomplexée et déjantée. Les 6 épisodes de 30 minutes seront disponibles sur Netflix dès le 8 octobre, et on a déjà hâte de retrouver les Hazan !