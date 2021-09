Family Business se la joue Complément d'enquête dans une vidéo de la saison 3

La famille Hazan va revenir dans une troisième et dernière saison de "Family Business" sur Netflix. La plateforme vient d'entamer la promotion du final avec une première vidéo sous la forme d'un faux reportage télévisé.

L'inimitable famille Hazan

Quelques séries originales françaises sympathiques se sont greffées au catalogue de Netflix avec le temps. Du côté de la comédie, on a notamment apprécié Family Business. Même si elle ne fait pas toujours preuve de bon goût ou qu'elle ne réussit pas tout ce qu'elle entreprend, on aime sa folie et sa bande de personnages.

L'histoire débute quand Joseph Hazan (Jonathan Cohen) décide, en pleine trentaine, de faire passer sa vie dans une autre dimension. Au courant que le gouvernement envisage de faire passer une loi pour légaliser le cannabis, il se lance dans le monde de la drogue. Il entraîne avec lui son père incarné par Gérard Darmon et une grande partie de son entourage. Leur affaire tourne au vinaigre et la bande se retrouve embourbée dans une spirale infernale.

Family Business ©Netflix

Une troisième et dernière saison pour Family Business

La seconde saison a grimpé d'un degré supplémentaire. Sans revenir sur tout ce qu'il s'est passé, on se rappelle que Joseph, son père et Olivier ont été attrapés par la police. En plein transfert dans un fourgon, le trio s'est volatilisé. On attend maintenant de savoir ce qu'il va advenir d'eux et, justement, une saison 3 va voir le jour. Annoncée par Netflix l'année dernière, elle va arriver sur la plateforme le 8 octobre prochain. Il faudra la savourer car elle fera office de conclusion.

Une première vidéo promotionnelle vient d'être dévoilée et elle parodie les émissions d'enquête qui pullulent à la télévision pour raconter le destin extraordinaire de la famille Hazan. Tous les personnages importants sont évoqués et Clémentine (Louise Coldefy) se permet même une petite apparition pour apporter un témoignage. La vidéo est totalement en accord avec l'esprit de la série, on attend maintenant une bande-annonce pour avoir des images qui vont en dire plus sur le scénario. Elle ne devrait plus tarder sachant que la date de sortie est prévue pour dans un mois.