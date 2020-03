Fargo : la saison 4 repoussée à cause du coronavirus

Comme pour beaucoup d’autres productions, la quatrième saison de "Fargo" a dû être mise en pause à cause du coronavirus. FX, qui produit la série, vient d’annoncer la nouvelle, repoussant les deux premiers épisodes, initialement prévus pour le 19 avril.

La sortie de la quatrième saison de la série créée par Noah Hawley et dérivée du film des frères Cohen vient d’être repoussée indéfiniment. On ne sait donc pas quand on pourra la découvrir. Alors que les deux premiers épisodes étaient censés être dévoilés le 19 avril prochain, les huit épisodes suivants devaient être diffusés chaque semaine après cela.

Mais il reste encore deux épisodes à tourner. Et, au vu de la situation, il est impossible de savoir quand la production pourra reprendre. Le réseau américain n’a donc pas souhaité reporter la série à une date précise, de peur de ne pas pouvoir respecter l’écart d’une semaine entre chaque épisode. Car si le report du tournage venait à s’éterniser après que la diffusion de la saison a commencé, l’écart entre les premiers et les deux derniers épisodes de la saison serait inévitable.

La quatrième saison de la série d’anthologie se déroulera cette fois en 1950, à Kansas City, dans le Missouri. Elle sera centrée sur deux syndicats du crime, l’un d’origine italienne et l’autre afro-américaine. Après avoir instauré la paix entre eux, ils contrôlent désormais l’économie de la ville, qui repose sur la corruption, l’exploitation et la drogue. Afin de respecter la paix entre les deux camps, les chefs des deux familles qui contrôlent chaque syndicat ont échangé leurs fils aînés.

Encore un casting imposant pour la nouvelle saison de la série

Cette quatrième saison sera portée par Chris Rock, qui interprétera Loy Cannon, le chef de l’une des deux familles. Son personnage devrait être au centre de l’intrigue.

Jack Huston, alias Richard Harrow dans Boardwalk Empire ou Ben-Hur dans le remake éponyme de Timur Bekmambetov, jouera quant à lui un personnage du nom d’Odis Weff. Jason Schwartzman sera également au casting dans le rôle de Josto Fadda, ainsi que Ben Whishaw dans celui de Rabbi Milligan. Jessie Buckley, vue récemment dans Chernobyl et Judy, interprétera Oraeta Mayflower, et Salvatore Esposito, aka Gennaro Savastano dans Gomorra, jouera Gaetano Fadda.

Encore une fois, comme depuis la première saison, la série s’est donc dotée d’un casting prestigieux pour sa quatrième saison. Il faudra donc attendre jusqu’à une date encore inconnue avant de pouvoir découvrir le résultat.