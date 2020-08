Fargo saison 4 : on a assez attendu, voilà enfin une date de lancement !

L'anthologie "Fargo" n'a pas échappé aux perturbations provoquées par le Covid et a vu sa quatrième saison se prendre un report. La diffusion était prévue pour avril dernier et après une période d'incertitude, on dispose enfin d'une date de lancement pour la rentrée.

Une série dérivée du film culte des frères Coen À l'origine il y a Fargo, l'un des premiers films des frères Coen. Une oeuvre culte, qui trouve sa déclinaison à la télévision. Au lieu de faire une sorte de remake, une suite ou un préquel, le programme éponyme prend la forme d'une anthologie dont le véritable lien avec l'oeuvre originale est l'esprit. La première saison s'est rapprochée artistiquement du long-métrage, en se déroulant dans le cadre enneigé du Minnesota. Mais le scénario n'avait rien à voir. Les saisons suivantes ont respecté les codes de l'anthologie en présentant d'autre situations, d'autres personnages et d'autres thématiques. Pour la quatrième salve d'épisodes, le dépaysement promet d'être palpable ! Direction le Missouri, à Kansas City, dans les années 50. Le scénario sera concentré sur deux clans, l'un italien et l'autre afro-américain, qui se livrent une guerre de territoire. Une sorte de paix a été instaurée entre eux mais lorsqu'un incident va venir tout chambouler, la situation pourrait s'envenimer. Du beau monde va se partager l'affiche, avec Chris Rock qui est la star de cette saison. Il donnera la réplique à Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley, Salvatore Esposito et Timothy Olyphant. On attend beaucoup de cette nouvelle histoire, le cadre choisi est particulièrement intéressant pour parler des USA de l'époque. Fargo n'a jamais réellement déçu depuis sa naissance et on espère que cela va continuer. Fargo revient dans quelques semaines C'est le 19 avril dernier que le lancement de la saison était prévu par FX. Le coronavirus étant passé par-là, la diffusion a été repoussée. La conception des épisodes n'était pas encore achevée et les conditions ont empêché le travail de se finir. Aucune nouvelle date n'avait été donnée suite au report mais, on peut enfin savoir quand nous allons découvrir tout ça. C'est le 27 septembre prochain que seront proposés les deux premiers épisodes aux USA. Pour la France, nous devrions les obtenir juste après, a priori toujours sur Netflix - la plateforme n'a pas encore donné de nouvelles de son côté. Après cette ration double pour le lancement, c'est au rythme habituel d'un épisode par semaine que la suite sortira.