Fargo : une date et une bande-annonce pour la saison 4

En relation Fargo

La série inspirée du film culte des frères Coen veut se réinventer dans cette quatrième saison. L’anthologie déplace son intrigue à Kansas City, au coeur des années 50, avec Chris Rock en tête d’affiche. Découvrez la première bande-annonce ainsi que la date de sortie.

En gardant une tonalité et une ambiance proches du film original, la série Fargo s’est imposée comme une merveilleuse extension, jamais écrasée par le point de son matériau de base. Le concept de l’anthologie est malin, puisqu’il permet de garder l’essence du monde inventé par les frère Coen, tout en allant dans des directions narratives différentes. Les trois saisons sorties sont déjà assez convaincantes et, la prochaine, qui sera la dernière, risque de relever encore plus le niveau.

Noah Hawley et son équipe ont voulu remonter aux origines de la criminalité à l’américaine. Pour y arriver, on embarque en direction des années 50, dans le cadre de Kansas City. La mafia italienne est largement implantée mais subit la concurrence des afro-américains, qui rêvent de se débarrasser d’eux à la suite d’un incident ravivant les problèmes entre les deux camps. « Les italiens c’est du passé, nous sommes le futur » avance fièrement Loy Cannon dans la première bande-annonce de cette saison 4. Le personnage campé par Chris Rock est l’une des figures importantes des siens et tend bien mener son groupe vers la prise de contrôle du territoire. Le reste du casting contient des gens qu’on aime bien comme Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw ou encore Timothy Olyphant.

Une date pour Fargo saison 4

Ce long aperçu de plus de deux minutes promet de belles choses. Le mélange de tension et d’humour est présent, avec une reconstitution impeccable qui va ravir les fans d’ambiance rétro à l’américaine. En plus de la bande-annonce, FX a donné la date de lancement de la série. C’est le 19 avril prochain que vont s’ouvrir les hostilités, avec deux épisodes d’un coup puis on reviendra au rythme normal d’un par semaine jusqu’à la conclusion. Hulu diffusera aussi les épisodes avec un décalage de 24h et Netflix, qui avait proposé les trois premières saisons chez nous, n’a toujours pas communiqué sur le sujet. On ne saurait dire si la plateforme est toujours dans le coup pour cette ultime salve d’épisodes.