Fate/Grand Order : le jeu vidéo adapté en série animée

Décidément, "Fate" ne s'arrête jamais. La licence vidéoludique japonaise sortira de nouveau une adaptation animée nommée "Fate/Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time : Solomon". Tiré du jeu mobile "Fate/Grand Order" sorti en 2015, cette nouvelle série fera suite à la précédente nommée "Fate/Grand Order : Zettai Majuu Sensen Babylonia" (2019).

Que vous soyez néophytes ou pas, cette franchise est un vrai casse-tête chronologique. En effet, la licence est initialement une série de jeux vidéo de type visual novel. Ce type de jeu est très populaire au Japon puisqu'il est constitué d'un cadre dans lequel défile du texte et qui raconte une histoire. Le joueur a alors la possibilité d’intervenir sur le déroulement de l'histoire par l’intermédiaire de choix textuels. La popularité de la franchise a pu s'accroitre à travers le monde grâce à de nombreuses adaptations animées comme Fate/Zero, Fate/Stay Night ou Fate/Apocrypha.

Entre 2005 et aujourd'hui, la franchise compte 27 animes. Actuellement, c'est donc le jeu vidéo Grand Order qui s'est retrouvé adapté en série animée. En effet, ce projet est le fruit d'un sondage réalisé en janvier 2018 auprès des fans du jeu vidéo. Ces derniers devaient choisir quel format d'adaptation ils souhaitaient pour les différentes "singularités" de l'oeuvre. Si la singularité Camelot a été choisie pour être un film d'animation (en deux parties, dont la première sortira à l'été 2020), les singularités Babylone et Solomon ont en revanche été choisies pour être adaptées en séries animées. Ainsi, Fate/Grand Order : Zettai Majuu Sensen Babylonia a vu le jour l'année dernière.

Le même staff que Babylonia

Du côté de l'équipe technique de ce nouvel anime, elle sera la même. Ainsi, Fate/Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time : Solomon sera toujours produit par CloverWorks. Ce jeune studio fondé en 2018 est bien connu pour s'être occupé de la dernière saison de Fairy Tail. Côté réalisation, ce sera Akai Toshifumi (Magi : The Labyrinth of Magic) qui sera en charge du projet. Quant au chara-design, il sera assuré par Takase Tomoaki et Takeuchi Takashi. Enfin, la musique sera composée par Ryo Kawasaki.

Si on ne sait pas à quelle date sortira ce Fate/Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time : Solomon, on est en revanche sûrs qu'on le retrouvera sur Wakanim. En effet, la plateforme de VOD française diffuse jusqu'ici tous les animes de la franchise.