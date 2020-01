Faucon et le Soldat d’Hiver : premier aperçu du nouveau Captain America

Vous avez aimé ? Partagez :

Le MCU va se prolonger sur le petit écran par l’intermédiaire de la plateforme Disney+. La série « Faucon et le Soldat de l’hiver » fera suite aux aventures de Captain America. Steve Rodgers n’étant plus là, les prétendants se bousculent pour prendre sa place. L’un d’entre eux s’illustre sur le plateau, avec le costume !

Le MCU entre dans une phase de transition très importante. Une partie des héros sur lesquels il s’appuyait pendant toutes ces années ne seront plus là pour sauver le monde. L’utilisation de Disney+ avec plusieurs séries sera primordiale. Ce nouvel outil permet de prolonger certains arcs ou d’introduire de nouveaux personnages, sans pour autant passer immédiatement par la case grand écran. C’est ainsi qu’on pourra suivre Faucon et le Soldat de l’Hiver, un programme qui, comme son nom l’indique assez clairement, se focalisera sur les deux personnages que l’on connaît déjà. Steve Rodger n’étant plus là, les USA ont besoin d’un nouveau. Captain America. Poste que Sam Wilson aimerait bien prendre ! Mais avant que ce ne soit le cas, il va en voir un autre enfiler le costume.

Un nouveau Captain America dans Faucon et le soldat de l’Hiver

Wyatt Russell incarnera John Walker. Les connaisseurs des comics savent qu’il a pris la place de Rodgers pendant un moment, avant de finalement devenir l’U.S. Agent. Des nouvelles images prises sur le plateau de Faucon et le Soldat de l’Hiver montrent l’acteur dans le costume si reconnaissable, se dressant devant ce qui doit être une foule :

De ce que l’on pense savoir du scénario, Sam va faire pression sur le gouvernement pour devenir le Captain America qu’il doit être. Sa tâche ne sera pas simple mais, si la série Faucon et le Soldat de l’Hiver existe, c’est qu’il va forcément y parvenir. Au commencement, John Walker devrait détenir le job, jusqu’à ce que Sam prouve ce qu’il vaut et qu’il prenne sa place. Dans l’idée, on imagine le déroulé de cette manière. Sans oublier qu’il va affronter le baron Zemo, un méchant célèbre, toujours incarné par Daniel Brühl. Qu’importe le chemin, tout porte à croire que Marvel veut et va faire d’Anthony Mackie le Captain America de la suite du MCU. Jusqu’où ira sa trajectoire ? On ne le sait pas encore mais il ne serait pas fou de penser qu’il soit concerné par plusieurs saisons du programme puis qu’il aille voir s’il peut prêter main forte aux autres au cinéma. Les Avengers tels qu’on les connaît, c’est fini, mais les comics ont prouvé qu’il existait plusieurs autres équipes à monter.

Faucon et le Soldat de l’Hiver est prévue pour cette année sur Disney+.