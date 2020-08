Faux-semblants : Rachel Weisz dans la série Amazon tirée du film de Cronenberg

Un nouveau film va avoir droit à sa version série.. Amazon a annoncé la production de "Faux-semblants" ("Dead Ringers" en VO), une adaptation sérielle du célèbre film de David Cronenberg réalisé en 1988, avec Rachel Weisz dans les premiers rôles.

Faux-semblants : un grand film de Cronenberg

Une fois de plus, un long-métrage très apprécié va être adapté au format série. C'est désormais au tour de Dead Ringers, ou Faux-semblants en français, de passer des salles obscures au petit écran. Le film de David Cronenberg paru en 1989, soit deux ans après le culte La Mouche, est plébiscité par la presse comme les spectateurs malgré un maigre score au box-office.

L'intrigue de Faux-semblants s'articule autour de jumeaux prénommés Beverly et Elliot Mantle. Gynécologues, les deux frères partagent les mêmes convictions, le même lieu de vie et les mêmes conquêtes. Mais un beau jour, une star de cinéma vient demander leur aide quant à sa stérilité. Tous deux tombent amoureux d'elle. Pour l'un, il ne s'agit que d'une passade. En revanche, le second la voit comme son âme sœur. Dès lors, l'uniformité des jumeaux va commencer à s'effriter. C'est l'iconique Jeremy Irons qui campait les fameux frères gynécologues dans le long-métrage de Cronenberg, dont le traitement de la gémellité dans toute sa complexité avait d'ailleurs été largement applaudi.

Pour l'anecdote, les effets spéciaux n'étaient pas légion dans le film. Ainsi, une salle d'opération peuplée d'êtres vêtus de rouge brandissant d'étranges instruments se trouvait être suffisamment anxiogène et ne nécessitait pas d'autres artifices. Le principal trucage du film est bien entendu celui qui permit de dédoubler Jeremy Irons. Les deux frères ont ainsi pu apparaître dans les mêmes plans à l'écran. Ce procédé a depuis été largement éprouvé, par exemple dans I Know This Much is True ou Seven Sisters, dans lequel il est poussé à l’extrême.

Une adaptation en série avec Rachel Weisz

Selon Deadline, plusieurs sociétés de productions se sont associées à Amazon pour produire une série Faux-semblants. D'autre part, sa future actrice principale est elle aussi créditée comme productrice exécutive. Rachel Weisz, castée dans le rôle précédemment tenu par Irons, est donc particulièrement impliquée dans cet ambitieux projet.

Vous l'aurez compris, Faux-semblants mise sur un changement de sexe du protagoniste de l'oeuvre originale. Par ailleurs, le programme se définit comme une réécriture de son aïeul. La série écrite par Alice Birch - scénariste connue et reconnue pour les très bonnes séries Succession et la toute récente Normal People - mettra en scène les jumelles Mantle. Désespérément identiques, toutes deux sont reconnues comme de véritables pontes dans leur domaine. Elles cherchent à faire évoluer la manière dont les femmes donnent la vie. Au programme : sexe, substances illicites, recherches médicales certes innovantes mais tout à fait illégales. Bien entendu, les conditions de soins et la santé des femmes seront au premier plan de la série à venir. Ce drame mystérieux, potentiellement horrifique et résolument sombre, porté par la performance d'une comédienne de la trempe de Rachel Weisz, ne devrait pas passer inaperçu.

En attendant ce mystérieux reboot, vous pourrez retrouver la comédienne récemment nommée aux Oscars pour La Favorite, dans Black Widow. Le long-métrage de l'écurie Marvel porté par Scarlett Johansonn doit toujours sortir le 28 octobre prochain. En espérant que la pandémie de coronavirus ne vienne pas provoquer un nouveau report.