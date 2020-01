Fear Agent : Seth Rogen va adapter les comics pour Amazon

Vous avez aimé ? Partagez :

Il existe un tas d’autres comics à découvrir (et à adapter) quand on s’éloigne des maisons Marvel et DC. « Fear Agent », publié successivement sur Image Comics et Dark Horse Comics, va voir le jour sur Amazon avec Seth Rogen à la production et David F. Sandberg à la réalisation du pilote.

Rick Remender est à créditer de belles oeuvres dans le monde des comics. Son travail est déjà parvenu à se décliner sur le petit écran avec la série Deadly Class mais son annulation par Syfy après seulement une saison a abrégé l’expérience. Il va se remettre et avec la manière, puisque sa boîte Giant Generator vient de signer un gros deal de production avec Sony Pictures Television, permettant au studio d’avoir la priorité sur ses projets pendant les trois prochaines années.

Le premier titre à voir le jour dans ce contexte sera Fear Agent, adaptation des comics éponymes. Un show qui s’annonce détonnant tant le matériau de base mise sur un mélange entre l’aventure, l’horreur et la science-fiction. Pour vous résumer brièvement de quoi il en retourne, l’histoire suit Heath Huston, le dernier Fear Agent, une équipe chargée de combattre les menaces extraterrestres sur Terre et ailleurs dans la galaxie. Dans son combat permanent, il en voit de toutes les couleurs et affiche un goût immodéré pour l’alcool. Un héros qui est loin d’être tout blanc et qui n’a pas peur de bousculer son audience.

Du beau monde derrière Fear Agent

The Hollywood Reporter explique que c’est Amazon Prime Video qui a remporté la mise pour la diffusion, alors que du monde était sur le dossier. Le média américain rapporte que les enchères ont été soutenues. Peacock, HBO Max et TNT étaient dans la course mais les offres n’ont pas été suffisantes pour remporter la bataille. Rick Remender sera à la production, avec Tony Moore, le co-créateur de Fear Agent. Ils seront assistés par Seth Rogen, déjà impliqué sur The Boys, l’une des grandes séries de l’année dernière. Le reste de l’équipe s’y connaît aussi en comics. David F. Sandberg, le réalisateur de Shazam! et prochainement de sa suite, a été pris pour diriger le pilote, quand Mattson Tomlin, co-scénariste du très attendu The Batman, assurera l’écriture.

Avec son ton très libre pouvant afficher un niveau de violence/gore qui dénote par rapport à ce qu’on voit chez Marvel/DC, la série Fear Agent peut s’imposer comme l’une des bonnes surprise dans le genre, à la manière de The Boys, dont on attend avec impatience le retour pour une saison 2 également sur Amazon Prime Video.