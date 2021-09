Festival de la Fiction de La Rochelle 2021 : au programme de la 23ème édition

La 23ème édition du Festival de la Fiction se tiendra à La Rochelle du 14 au 19 septembre 2021. Pour l’occasion, l’équipe de CinéSéries sera sur place pour vous rendre compte des événements. On vous dévoile les fictions et séries en compétition et hors compétition mises à l’honneur.

Festival de la fiction : une édition 2021 alléchante

Après une édition 2020 écourtée et délocalisée aux Folies Bergères à Paris en raison des conditions sanitaires, le Festival de la Fiction revient à La Rochelle. Devenu un incontournable rendez-vous de la rentrée en matière de création française et européenne (35 000 spectateurs et 2200 professionnels sont attendus), le Festival de la Fiction de La Rochelle réaffirme sa position de premier festival de fictions françaises, francophones et européennes. On pourra ainsi voir 42 œuvres inédites françaises et internationales inédites en compétition dans plusieurs catégories et hors compétition, diffusées sur 5 jours, soit une journée de plus que les autres éditions.

Plusieurs formats sont en compétition : 10 unitaires, 6 séries 52 ‘ - dont la saison 4 de Balthazar -, 4 séries 26’ - dont les saisons 2 de Stalk et HP - ,mais aussi 5 fictions web et digitales et 6 fictions francophones (Québec, Belgique, Côte d’Ivoire, Gabon). 11 fictions européennes allemandes, italiennes, belges, norvégiennes, suédoises, espagnoles portugaises, russes ou anglaises (avec notamment Too Close avec Emily Watson) seront également à départager.

Un peu de cinéma à la TV

Plusieurs réalisateurs de cinéma viennent présenter cette année des œuvres de fiction audiovisuelle. Ainsi Alex Lutz (Guy) et Arthur Sanigou avec La Vengeance au triple galop, Marie Garel-Weiss (La Fête est finie) et son Qu’est-ce qu’on va faire de Jacques ou encore Andréa Bescond et Eric Métayer (Les Chatouilles) avec A la folie en compétition Fictions. De leur côté Jérôme Bonnell (À trois on y va) sera en compétition du format Série 52’ avec Les Hautes Herbes. Plusieurs fictions événements hors compétition seront portées par Romane Bohringer, qui adapte son long-métrage L’Amour flou en série, Valérie Donzelli (Notre Dame), qui présentera Nona et ses Filles ou encore Fred Grivois (L’Intervention) avec L’Invitation.

La Vengeance au triple galop ©Philippe Mazzoni / CANAL+

15 prix seront décernés par le jury présidé par le comédien Guillaume de Tonquédec (récemment vu dans Délicieux), accompagné des comédiennes Anne Charrier (3615 Monique) et Anaïde Rozam (Les Méchants), de la scénariste Françoise Charpiat (La Maladroite), de la réalisatrice Eloïse Lang (Larguées) et du producteur Emmanuel Daucé (Police Paris 1900).

Cette année, on trouve dans les fictions et séries en compétition des thématiques dramatiques de disparition d’enfants, d’emprise, d’agression sexuelle, de sexualité adolescente, d’enfants placés ou de maladie mentale. Toujours Hors compétition, à signaler le très attendu Une affaire française de Christophe Lamotte, diffusée prochainement pour TF1, qui revient sur la fameuse affaire du petit Grégory et J'irai au bout de mes rêves de Stéphanie Pillonca sera en soirée d'ouverture.

Enfin, outre le pass sanitaire et le masque obligatoires, une autre nouveauté est à signaler cette année. Deux festivals vont en effet se tenir en parallèle : l'un pour le grand public (qui peut s'inscrire ici) et l'autre pour les professionnels accrédités. L’ensemble de la programmation de Festival de la Fiction de La Rochelle 2021 est à retrouver sur la page officielle du festival.