Fiasco : la nouvelle série Netflix d'Igor Gotesman avec Pierre Niney et François Civil

Après "Family Business", la prochaine série d'Igor Gotesman s'intitule "Fiasco" et elle réunit notamment la paire Pierre Niney - François Civil. Leur association comique sous la direction d'Igor Gotesman ayant déjà fait ses preuves dans "Five", cette nouvelle série Netflix s'annonce sous les meilleurs auspices.

Pierre Niney et François Civil se préparent au Fiasco

C'est une équipe au potentiel comique très élevé qui se reforme, et c'est sans doute une des nouvelles les plus enthousiasmantes du moment. En effet, Netflix vient d'annoncer qu'une nouvelle série comique intitulée Fiasco était actuellement en tournage, avec à la création Igor Gotesman et Pierre Niney. Le premier en est aussi le réalisateur, et le second un des acteurs principaux. Ces deux-là ne travaillent pas seuls, puisque François Civil est aussi de la partie, reformant ainsi le trio de la comédie Five, sortie en 2016.

Five ©StudioCanal

En plus de Pierre Niney et François Civil au casting, on retrouve aussi Pascal Demolon (présent dans Five), et Louise Coldefy, l'hilarante Clémentine de Family Business, la série à succès qu'Igor Gotesman a créée pour Netflix. Un groupe auquel il faut encore ajouter Géraldine Nakache, Leslie Medina, Djimo et Juliette Gasquet.

Une série dans le milieu du cinéma

Fiasco sera composée de 7 épisodes de 35mn chacun, et racontera le tournage d'un ambitieux long-métrage qui part en vrille :

Raphaël Valande (Pierre Niney) entame le tournage de son premier long-métrage : une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les vikings… pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause: quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur...

Igor Gotesman, Pierre Niney et François Civil, en dehors de Five, ont travaillé ensemble sur l'excellente shortcom Casting(s), diffusée sur Canal + entre 2013 et 2015. Les retrouver ensemble sur une série Netflix, après le succès de Family Business, est une promesse plus qu'alléchante.