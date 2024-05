Fiasco sur Netflix : la grande inspiration de la série n'est pas celle que vous pensez

Vous avez probablement pensé à "The Office" ou "Platane" devant Fiasco, la série comique de Netflix, mais c'est autre chose qui a le plus inspiré Pierre Niney et Igor Gotesman.

Fiasco : les galères hilarantes de Pierre Niney sont sur Netflix

Netflix a mis en ligne la série Fiasco le 30 avril, et c'est à ne surtout pas manquer. Un nouveau délire imaginé par Igor Gotesman (Family Business, Five) et Pierre Niney. Dedans, ce dernier interprète Raphaël, un réalisateur qui tente de faire son premier film. Mais le jeune metteur en scène inexpérimenté enchaîne les galères durant le tournage. D'abord parce qu'il est incapable de s'imposer auprès de son équipe et de ses acteurs, puis parce qu'il cumule les bourdes. Notamment un discours devant ses techniciens qui vire au cauchemar et sera à l'origine d'un bad buzz. La situation vire au chaos et ni le producteur Jean-Marc, ni la première assistante Magali, ne seront d'une grande aide pour Raphaël...

Fiasco ©Netflix

Ces derniers sont interprétés par Géraldine Nakache et Pascal Demolon, tous les deux en excellente forme, tout comme François Civil, Leslie Medina, Louise Coldefy ou encore la jeune Juliette Gasquet. Avec ce casting, difficile de ne pas rire devant cette comédie qui a tout d'un "The Office sur un tournage". C'est probablement la première œuvre à laquelle on pense devant Fiasco, puisqu'on retrouve le même concept de reportage. Car si The Office voyait des caméras suivre le quotidien d'une petite société, ici c'est un making of du film de Raphaël qu'on découvre.

De plus, une part de la comédie de Fiasco repose sur la gène provoquée par les personnages, comme Michael Scott en son temps. On pense également à l'excellente série Platane d'Eric Judor, d'une gênance absolue. Cependant, la grande influence de la série d'Igor Gotesman et Pierre Niney est ailleurs.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

The Office, Platane, mais surtout Fucking Kassovitz

En effet, à l'occasion de la promotion de la série Netflix, Pierre Niney et Géraldine Nakache ont participé au podcast Floodcast de Florent Bernard et Adrien Ménielle. L'occasion pour eux d'évoquer des films qui ont réellement connu des tournages chaotiques, comme Babylon A.D. (2008) de Mathieu Kassovitz, qui fut un échec critique et commercial. Mais le film porté par Vin Diesel est aussi connu pour son making of, Fucking Kassovitz (2011), réalisé par François-Régis, et dans lequel on découvre notamment tous les problèmes qu'a eu le réalisateur français avec la star américaine.

"C'est (Fucking Kassovitz) qui nous a le plus inspiré" a ainsi indiqué Pierre Niney lors de l'émission, rappelant notamment à quel point cette production a été un désastre.

Ils ont tout fait exploser sans filmer. Ils ont lancé toutes les explosions qui coutaient, je ne sais pas combien de millions de dollars.

Comme le making of de Babylon A.D., qui insiste sur les galères de Mathieu Kassovitz, Fiasco se positionne du côté du réalisateur incarné par Pierre Niney, sans faire de lui le responsable de l'échec. Il est simplement dépassé par les événements, ce qui le rend dans un sens attachant. Fiasco est à découvrir sur Netflix.