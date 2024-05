Fiasco sur Netflix : une saison 2 est-elle prévue pour la série avec Pierre Niney ?

Alors que la série "Fiasco" avec Pierre Niney et François Civil cartonne actuellement sur Netflix, une saison 2 est-elle prévue ? Le cocréateur du show, Igor Gotesman, a donné un indice. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de "Fiasco" !

Pierre Niney et son gros Fiasco sur Netflix

Lancée en grande pompe ce mardi 30 avril 2024, la mini-série Fiasco créée par Igor Gotesman et Pierre Niney s'est directement imposée à la première place des séries les plus visionnées sur Netflix en France. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour susciter la curiosité des abonnés, à commencer par son casting XXL, notamment composé de Pierre Niney, François Civil et Géraldine Nakache.

À la manière de The Office, Fiasco prend la forme d'un faux documentaire (plus communément appelé mockumentary) et se déroule sur un plateau de tournage d'un film où tout part en vrille. Alors que Raphaël Valande (Pierre Niney), jeune réalisateur, est sur le point de réaliser le film de sa vie sur l'histoire de sa grand-mère résistante, les galères s'enchaînent, et le tournage tourne vite au chaos généralisé.

Derrière ces problèmes à répétition, Raphaël et son équipe découvrent vite qu'il y a une taupe aux manettes de tout ça, et vont tout faire pour découvrir qui est le traître.

Avec ses sept épisodes, Fiasco déroule son humour cringe, et ses gags voués à devenir cultes. Contre toute attente, la série se termine pourtant sur une note assez noire.

Une saison 2 est-elle prévue ?

Dans le dernier épisode, Raphaël découvre, choqué, que le traître est en réalité Slice (Igor Gotesman), le réalisateur du making-of. Ce dernier avait en effet tout intérêt à ce que le tournage dégénère pour avoir de la matière pour son propre film. Mais dans les dernières secondes du dernier épisode, Slice glisse depuis le toit du cinéma où était diffusée sa série, et s'écrase plusieurs mètres plus bas, sans doute mort (même si tout est possible dans Fiasco).

L'histoire semble donc bel et bien terminée, mais qu'en est-il vraiment ? Nos confrères de Télé-Loisirs ont interrogé Igor Gotesman à ce propos, et voici ce qu'il a répondu quant à une potentielle saison 2 :

"Moi j’ai conçu le produit comme une mini-série. Théoriquement, c'est la fin de l'histoire ".

Cela semble clair pour le cocréateur de Fiasco.