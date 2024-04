Fiasco : la série Netflix avec Pierre Niney et François Civil s'offre un trailer hilarant

Après "Family Business", Igor Gotesman revient sur Netflix pour "Fiasco", co-créée avec Pierre Niney. Un trailer entraînant et très drôle a été dévoilé, avec un casting royal qui s'en donne à coeur joie.

Fiasco, nouveau succès d'Igor Gotesman ?

Plus de dix ans après leur série au format court Casting(s) et sept ans après la comédie à succès Five, écrite et réalisée par Igor Gotesman, ce dernier et Pierre Niney sont de retour avec une nouvelle création pour Netflix : Fiasco. L'histoire d'un jeune réalisateur, incarné par Pierre Niney, embarqué dans le tournage de son premier film qui va vite se révéler très compliqué...

Fiasco ©Netflix

Raphaël Valande entame le tournage de son premier long-métrage : une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les vikings… pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause: quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur...

Fiasco, série composée de 7 épisodes de 35mn chacun, compte à son casting, en plus de Pierre Niney et Igor Gotesman, François Civil - lui aussi dans Casting(s) et Five, Louise Coldefy, Géraldine Nakache et Leslie Medina, ainsi que notamment Pascal Demolon et Vincent Cassel. Igor Gotesman aime tourner en "famille". En plus de Pierre Niney et François Civil, Louise Coldefy était au casting de Five et de Family Business - série et succès de Netflix créée par Igor Gotesman - et Pascal Demolon aussi de la partie pour Five.

Le duo comique Niney - Civil en feu

Pierre Niney et François Civil ensemble, c'est la promesse de fous rires et de vannes hilarantes. Et c'est notamment ce sur quoi ces premières images (bande-annonce en tête d'article) insistent, avec leurs deux personnages lancés dans une nouvelle magouille qui nous ramène à l'époque de Five. Les situations ubuesques s'enchaînent dans cette bande-annonce avec, pour bien finir, une imitation de François Cluzet - volontairement pas terrible et donc d'autant plus drôle - par Pierre Niney.

Fiasco arrive sur Netflix le 30 avril 2024 et pourrait bien être la sensation du printemps.