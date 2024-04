Fiasco : que vaut la série Netflix événement avec Pierre Niney et François Civil ?

Attendue sur Netflix ce mardi 30 avril, la série comique "Fiasco" créée par Igor Gotesman et Pierre Niney est un sans-faute. Une pépite d'humour cringe, qui devrait vous faire pleurer de rire ou de gêne, grâce notamment aux performances impeccables de ses comédiens, Pierre Niney et François Civil en tête.

Fiasco : c'est quoi cette nouvelle série Netflix ?

Après le succès de Family Business, Igor Gotesman revient sur Netflix avec une toute nouvelle série comique, Fiasco. Co-créée avec Pierre Niney, avec qui il a déjà collaboré sur la série Casting(s) et le film Five, cette série sera disponible en intégralité sur la plateforme dès ce mardi 30 avril.

Les sept épisodes de Fiasco nous plongent dans le tournage du premier long-métrage ambitieux de Raphaël Valande (interprété par Pierre Niney), un jeune réalisateur français. Ce film est pour Raphaël l'aboutissement d'un rêve, celui de rendre hommage à Huguette, sa grand-mère résistante durant la Seconde Guerre mondiale. À travers son œuvre, il souhaite non seulement raconter l'histoire de son aïeule pendant la guerre, mais aussi explorer les vies alternatives qu'elle aurait pu mener, de la préhistoire à la Renaissance, en passant par l'époque des Vikings.

Mais dès le premier « action ! », les complications surgissent. Son acteur principal, incarné par Vincent Cassel, refuse de suivre les directives, et le discours de Raphaël censé motiver son équipe se transforme en désastre public après avoir viré au sexisme, provoquant un bad buzz sur internet. Pire encore, Raphaël découvre qu'un traître se cache parmi ses collaborateurs, déterminé à saboter son projet. La question de l'identité de ce saboteur maintiendra le suspense jusqu'au dernier épisode.

Le casting autour de Pierre Niney est tout aussi brillant, avec François Civil qui joue Tom, le meilleur ami de Raphaël et également Bartabé, faux producteur, ainsi qu'un Viking, dans l'une des scènes les plus hilarantes de la série. Géraldine Nakache excelle en tant que première assistante, luttant pour garder le projet à flot, tandis que Pascal Demolon est impeccable en producteur désuet. Leslie Medina brille également dans le rôle de la jeune actrice incarnant la grand-mère de Raphaël.

Notre avis sur Fiasco

Fiasco avait suscité de grandes attentes dès son annonce, promettant le retour de l'équipe derrière Five. Ces attentes n'ont pas été déçues. La série adopte la forme d'un mockumentary (un faux documentaire) à la manière de The Office, une influence manifeste pour Gotesman et Niney. Pierre Niney, dont le talent comique n'est plus à prouver, excelle dans le rôle de ce réalisateur maladroit et émouvant, capable de provoquer l'hilarité même dans les situations les plus gênantes (oui, vous aurez parfois envie de vous cacher les yeux). François Civil est irrésistible en faux producteur et son alchimie avec Pierre Niney fait une nouvelle fois mouche, sans oublier Pascal Demolon, qui capture parfaitement l'essence d'un producteur ringard, mais déterminé à sauver son film coûte que coûte.

Cette capacité à dépeindre les dynamiques internes à l'œuvre lors d'un tournage avec humour et acuité peut rappeler à certains égards Coupez ! de Michel Hazanavicius (remake du film japonais Ne coupez pas !), bien que les deux œuvres divergent dans leur approche du chaos de production. Tandis que Coupez ! mettait en lumière les défis externes et les imprévus d'un tournage, Fiasco plonge plus profondément dans les intrigues personnelles et les conflits internes, enrichissant la trame avec un mystère persistant sur l'identité du saboteur, qui ne se dévoile qu'à la toute fin avec une approche méta qui semble inévitable à notre époque.

Avec Fiasco, Igor Gotesman et Pierre Niney prouvent une fois de plus leur maîtrise de l'écriture et du timing comique, offrant des scènes destinées à devenir cultes, notamment une avec la participation de Claire Chazal qui ne manquera pas de marquer les esprits.