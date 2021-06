Final Fantasy 9 : le célèbre jeu vidéo va être adapté en série

Les adaptations sur écran de la célèbre franchise "Final Fantasy" sont très rares. L’annonce d’une série animée FF est donc une très bonne nouvelle. Surtout, il ne s’agit pas de n’importe quel opus puisque c’est le n°9 qui sera mis sur le devant de la scène. Un volet toujours considéré comme l’un des meilleurs de la saga.

Melodies of life

Pour les néophytes, Final Fantasy est l’une des plus célèbres séries de l’industrie du jeu vidéo. En effet, elle est à l’origine de la popularisation du RPG, genre vidéoludique très prisé des fans de jeux de rôle. Lancée en 1987 par Hironobu Sakaguchi et développée par Square Enix, elle est toujours une franchise vidéoludique majeure grâce à la qualité visuelle, technique et scénaristique de ses différents opus. On a d’ailleurs pu le voir avec Final Fantasy VII, volet emblématique de la série qui a vu pléthore de suites, de spin-offs, d’adaptations, et même d’un récent remake sur Playstation 5.

Cependant, il ne faut pas oublier Final Fantasy IX, sorti en 2000 sur la Playstation One. Dernier épisode à avoir vu le jour sur la console, il est certes un jeu vidéo qui s’est moins vendu que les précédents (5 millions d’exemplaires, ce qui est plus faible que les 9,7 millions de FFVII et les 7,8 millions de FFVIII). Toutefois, il se démarque très clairement des autres par un graphisme léger (en comparaison des deux opus passés qui étaient bien plus sombres et cyberpunk), un univers d’héroïc-fantasy qui sonne comme un retour aux sources de la saga, un gameplay innovant pour l’époque, un scénario plus complexe qu’on ne le pense au départ, des personnages parfaitement bien développés (comme Bibi) et une composition musicale magistrale signée Nobuo Uematsu.

En ce qui concerne l’histoire, le jeu vidéo suit Djidane, un voleur au grand cœur qui kidnappe la jeune princesse Grenat. Cependant, les deux adolescents font, par la suite, équipe pour sauver le royaume des forces du Mal.

Une série animée Final Fantasy produite par un studio parisien

Final Fantasy compte très peu d’adaptations au cinéma et à la télévision. Surtout, la plupart sont très loin d'être marquantes. On se souvient notamment du flop critique et commercial de Final Fantasy : les créatures de l’esprit, sorti en 2001. Alors que ces dernières années la franchise a préféré privilégier des films et des séries à la gloire de l’univers de l’épisode VII (Last Order : Final Fantasy VII , Final Fantasy VII : Advent Children), c’est Final Fantasy IX qui est cette fois mis à l’honneur.

Final Fantasy IX ©Square

D'après le site Kidscreen, Square Enix et le studio parisien Cyber Group Studios (Zou, Les Chroniques de Zorro) vont collaborer pour mettre en chantier cette série animée FFIX. Une nouvelle qui peut à la fois réjouir les fans de l'œuvre mais également les laisser dubitatifs. En effet, Cyber Group Studios est plus connu pour ses séries animées à destination des jeunes enfants. L’interrogation est donc de mise : comment mettre en avant certaines thématiques adultes du jeu vidéo au sein d’une série qui n’a peut-être pas la même cible éditoriale ?

Le président du studio parisien Pierre Sissman semble, en tout cas, très confiant quant à la réussite du projet :

Pour ceux qui connaissent Final Fantasy IX, ce sera une découverte. Pour les autres, ce sera une plongée dans un univers qu'ils vont adorer.

La production de Final Fantasy IX devrait débuter entre la fin 2021 et le début 2022. Pour le moment, on ignore encore le nombre ainsi que la durée d'épisodes dont elle disposera. On ignore également quel sera le diffuseur de cette nouvelle série animée. Il faudra donc patienter.