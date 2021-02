Final Space : découvrez la bande-annonce explosive de la saison 3

Créée en 2018 par Olan Rogers et David Sacks, "Final Space" s'est avérée être une bonne surprise dans le paysage des dessins animés pour adultes. Tandis que la deuxième saison est sortie en 2019, Adult Swim vient de lâcher la bande-annonce d'une troisième saison.

Final Space : une belle surprise

Final Space a un peu débarqué sur le marché sans prévenir. Une nouvelle série animée pour adultes qui doit faire ses preuves au milieu des innombrables classiques comme Bojack Horseman, Les Simpson, Archer ou encore South Park. Pas une tâche facile, mais Olan Rogers et David Sacks s'en sont sortis à merveille. Déjà parce qu'ils proposent un univers de science-fiction passionnant, un genre assez sous-employé, dominé par la verve de Rick et Morty. Final Space est un petit bijou, notamment à travers son écriture douce/amère efficace et inattendue. Si les ressorts comiques manquent d'originalité, l'arrière-goût nostalgique et dépressif est tout simplement magnifique. Un ton qui propose des passages émotionnels insoupçonnés, et une profondeur inopinée. Et c'est en ça que Final Space trouve son public.

Bientôt la saison 3

Cette saison 3 va débuter juste après le dénouement de la saison précédente. Gary et son équipage pénètrent dans l'espace final pour secourir Quinn. Bloqués dans cet univers peu accueillant, tout est maintenant devenu une question de survie. Toujours poursuivis par Invictus et Lord Commander résolus à capturer Mooncake, nos héros vont avoir fort à faire. Annoncée en décembre dernier pour le premier trimestre de 2021, la saison 3 de Final Space a maintenant une date de sortie arrêtée. En effet, cette nouvelle saison sera diffusée sur Adult Swim France dès le 20 mars prochain, en attendant une sortie sur Netflix. À noter que l'humoriste Baptiste Lecaplain sera de nouveau la voix française de Gary.

Final Space ©TBS / Adult Swim

Pour accompagner cette date de sortie, Adult Swim vient de partager une nouvelle bande-annonce de cette future saison 3. Un trailer qui s'installe parfaitement dans la lignée des deux précédentes saisons. Une approche qui mélange les genres : série d'action, humour, mélancolie, ressorts émotionnels, romance, science-fiction, etc. Les fans ne vont certainement pas être dépaysés. Alors, qui a hâte de retrouver cette équipe hétéroclite ?