First Kill : la série de vampires de Netflix sort les crocs sur les premières images

Le 10 juin Netflix proposera "First Kill", une série où une adolescente vampire tombe amoureuse d'une jeune chasseuse de vampire. Découvrez les premières images.

Vous avez dit vampires ?

Même si V Wars (2019) n'a pas eu le succès espéré (annulée après une saison), Netflix continue de tenter ses abonnés avec des programmes vampiriques. Dernièrement, la plateforme a proposé la série française Vampires (2020), puis le thriller Night Teeth (2021). Des productions qui n'ont pas provoqué un énorme engouement, mais qu'importe. Les vampires seront encore bien présents en 2022 avec la série First Kill.

Celle-ci est tirée d'un roman de Victoria Schwab. On y suivra une jeune vampire prénommé Juliette. Alors que cette dernière doit tuer pour la première fois afin de se faire sa place au sein de sa famille de vampires, elle jette son dévolu sur Calliope, une nouvelle fille qui vient d'arriver en ville. La première complication pour Juliette sera que Calliope est en réalité une chasseuse de vampires. La seconde, c'est qu'elle tombera amoureuse d'elle...

Avec un tel pitch, on imagine facilement un mixte entre Buffy contre les vampires et Twilight. Le tout avec un peu de Roméo et Juliette puisque les deux familles seront ennemies. En attendant une bande-annonce qui devrait sortir prochainement, on peut déjà découvrir (via EW) des premières images (ci-dessous) pour se faire une idée :

First Kill ©Netflix

First Kill ©Netflix

First Kill ©Netflix

Au casting de First Kill

Pour porter cette nouvelle série, on retrouvera Sarah Catherine Hook et Imani Lewis dans les rôles principaux. Deux actrices peu connues, mais qui pourraient gagner en popularité grâce à First Kill. À leurs côtés, il y aura notamment Elizabeth Mitchell, Gracie Dzienny, Jason R. Moore, Will Swenson, Dylan McNamara et Dominic Goodman. La première saison sera composée de huit épisodes. On se doute qu'en cas de succès Netflix pourrait en commander davantage pour d'autres saisons. Mais il faudra attendre le 10 juin, date de diffusion sur la plateforme, pour voir si les abonnés accrochent.