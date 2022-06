First Kill sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série de vampires ?

"First Kill" est un nouveau teen drama produit par Netflix. La série s'intéresse au destin d'une jeune fille vivant dans une famille de vampires et qui tombe amoureuse d'une chasseuse de vampires.

L'immortalité des buveurs de sang

Les vampires sont des créatures qui fascinent et peuplent le monde du cinéma comme des séries depuis de nombreuses années. Tantôt effrayantes, presque toujours sexualisées, ces créatures avides d'hémoglobine font trembler les spectateurs. Pour autant, quand on sort un projet les mettant en scène, s'applique souvent la logique du "ça passe ou ça casse". Si certains ont carrément une overdose des vampires, nombre de créatifs tentent tout de même de les mettre à leur sauce - pour le meilleur, et parfois pour le pire.

First Kill ©Netflix

Récemment, Netflix avait tenté l'aventure en France par le biais d'une série sobrement baptisée Vampires. Avec en tête d'affiche la talentueuse Oulaya Amamra, le programme n'avait malheureusement pas réussi à convaincre. À l'inverse, en 2020, Dracula, une mini-série de Mark Gatiss et Steven Moffat - les créateurs de l'excellente Sherlock - a connu un petit succès ! Aujourd'hui, c'est dans un tout autre genre qu'arrive sur la plateforme First Kill.

First Kill : de quoi ça parle ?

L'intrigue de First Kill s'articule autour du personnage de Juliette, une adolescente tout ce qu'il y a de plus normale. Enfin, ça, c'est vite dit. Juliette vit en fait dans une famille de vampires - et doit faire ses preuves pour mériter sa place parmi les siens. La jeune fille fait bientôt face à une épreuve qui paraîtrait éprouvante au commun des mortels. Car l'un des rites qu'elle doit accomplir pour faire véritablement partie du clan est le meurtre. Juliette se met en chasse et étudie ses options. Elle ne tarde pas à jeter son dévolu sur une nouvelle venue en ville, la charmante Calliope. C'est décidé, c'est dans la gorge de cette dernière qu'elle plantera ses canines. Mais tout part en vrille quand Juliette réalise un détail d'une importance capitale. Sa proie descend d'une longue lignée de chasseurs de vampires.

First Kill ©Netflix

Vous l'aurez compris, Juliette et Calliope se destinent donc l'une comme l'autre à leur premier assassinat, symbolisant une sorte de passage à l'âge adulte. Mais une autre problématique se pose puisque les deux filles sont attirées l'une par l'autre, donnant naissance à une histoire d'amour pour le moins complexe.

First Kill est l'adaptation d'une nouvelle de l'Américaine V.E. Schwab, parue dans un recueil rassemblant de courts récits sur les monstres aux dents longues. L'auteure, très connue aux États-Unis, est également derrière plusieurs séries de romans, dont Cassidy Blake.

First Kill : avec qui ?

Imani Lewis prête ses traits à Calliope. Pour la petite histoire, la jeune actrice s'est par le passé illustrée dans un long-métrage produit par Netflix, intitulé Des Vampires dans le Bronx. Face à elle, Sarah Catherine Cook campe Juliette. Toujours sur la même note horrifique, on retrouve la comédienne du troisième volet de la saga Conjuring ! Elizabeth Mitchell (Lost), Gracie Dzienny (All American), Will Swenson (Les Nouvelles Aventures de Sabrina) et Jason R. Moore (A Lonely Place for Dying), pour ne citer qu'eux, seront aussi de la partie.

Au scénario, Felicia D. Henderson (Punisher, Fringe). Jet Wilkinson (Warrior Nun) supervise la réalisation d'une partie des huit épisodes de la première saison du programme.

Vous pourrez plonger dans ce nouveau teen drama horrifique à partir du 10 juin, en exclusivité sur Netflix.